Fényes csík jelent meg az égen – videó

Az első pályaszámítások szerint a meteoroid mintegy 88 kilométeres magasságban, lapos szögben lépett be a légkörbe Kiskunhalas térségében. Délkelet felé haladva, nagyjából 47 kilométeres magasságban, Temesvártól délre hunyt ki. Légköri pályája mintegy 160 kilométer hosszú lehetett – olvasható.

Pályája alapján a tűzgömb nem köthető ismert meteorrajhoz, így szórványos meteorról lehetett szó. Az ilyen meteorok nem egy periodikusan visszatérő meteorraj tagjai, hanem látszólag véletlenszerű irányból érkeznek az égboltra.