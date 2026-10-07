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Üstököscsóva az esti égen egy mező fölött.
Nyitókép: Getty Images/Nazarii Neshcherenskyi

Fényes csík jelent meg az égen – videó

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Éjjel 1 óra 40 perc körül látványos, hosszan megfigyelhető tűzgömb húzott át az égbolton, amelyet az Időkép több webkamerája is rögzített. A felvételeken szokatlanul hosszú ideig követhető a meteor, amely fényes csíkot húzott maga után.

Az első pályaszámítások szerint a meteoroid mintegy 88 kilométeres magasságban, lapos szögben lépett be a légkörbe Kiskunhalas térségében. Délkelet felé haladva, nagyjából 47 kilométeres magasságban, Temesvártól délre hunyt ki. Légköri pályája mintegy 160 kilométer hosszú lehetett – olvasható.

Pályája alapján a tűzgömb nem köthető ismert meteorrajhoz, így szórványos meteorról lehetett szó. Az ilyen meteorok nem egy periodikusan visszatérő meteorraj tagjai, hanem látszólag véletlenszerű irányból érkeznek az égboltra.

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