ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.36
usd:
325.26
bux:
0
2026. október 7. szerda Amália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Demkó Attila, Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Nagyobb-e most az orosz fenyegetettség Magyarországon? Demkó Attila válaszol

Infostart / InfoRádió

Magyarország eddig nem volt terepe az orosz hibrid hadviselésnek, a magyar külpolitika változásával, ebben is történhet változás – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője. Demkó Attila szerint az sem elképzelhetetlen, hogy az oroszok a jövőben jobban támadják majd a magyarlakta Kárpátalját.

Magyarország a NATO és az Európai Unió tagja, ami miatt ha bármilyen incidens történne – bár mi nem vagyunk közvetlenül érintettek –, akkor az 5. cikkely életbe lép és Magyarország is ugyanúgy háborúban lesz, mint bármely más ország a két szövetségben. Ezek védőernyők, de kötelezettségekkel is járnak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Demkó Attila, kiemelve, hogy nem lát egy ilyen forgatókönyvre sok esélyt.

Hozzátette: a magyar külpolitika irányának friss változásaiban vannak pozitívumok, de rejthetnek akár veszélyt is az oroszokkal kapcsolatban.

„Oroszország eddig kesztyűs kézzel bánt Magyarországgal. Ez változhat. Kárpátalja kaphat akár sajnos több nagy támadást – szerencsére eddig csak egy ilyen történt –, mert Kárpátaljára is vittek nagy ipari kapacitásokat az ukránok. Kijev és Kárpátalja volt a legvédettebb, ezért sok gyár odaköltözött, ide értve fegyvergyárakat is. És Magyarország nem volt terepe hibrid akcióknak, nem gyulladt fel egyetlen magyar gyár sem, mint ahogy Lettországban, vagy ahogy Lengyelországban egy Starlink-központ égett le, Csehországban robbanás volt egy fegyvergyárban, ugyanígy Bulgáriában is” – emelte ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője. Megjegyezte: nyilván „az oroszok kémkedtek ezerrel, és itt voltak az országban”, de ilyen nagyon látványos akció nálunk nem történt. Ez viszont akár változhat is a következő időszakban.

Demkó Attila nem tartja valószínűnek, hogy Magyarország az orosz támadások fókuszába kerüljön, mert

  • nem Magyarországon keresztül szállítják a fegyvereket Ukrajnába (hanem Románián és Lengyelországon át)
  • nem Magyarország akadályozza adott esetben az orosz árnyékflottát, hanem például a balti és a skandináv országok,
  • nem Magyarország a „leghangosabb” Ukrajna támogatásában, hanem például a britek.

Hozzátette: nem lát olyan változást, ami azt üzenhetné Moszkvának, hogy „ide lőjetek”.

Meg kell őrizni az orosz energiahordozókat, ameddig lehet, ezt kifejezett magyar érdeknek tartja Demkó Attila, még akkor is, ha most az orosz olaj drágább a sokéves átlagnál, most nem éri meg annyival a nyugatival szemben, de nemcsak az ár a fontos, hanem az ellátásbiztonság is. Úgy látja, a mostani kormányzat is igyekszik megtartani az orosz gáz- és olajszállításokat. Az is fontos ugyanakkor, hogy a NATO-n és az EU-n belüli szövetségeseinkkel kialakult konfliktusokat rendezni lehessen.

„Ez egyensúlyozás, ami nem egyszerű dolog. És Ukrajnával is – elsősorban a kárpátaljai magyarok érdekében – javítani kell a viszonyt. És nagyon reméljük, hogy amit Ukrajna megígért, azt végre fogja hajtani” – mondta Demkó Attila az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést alább megnézheti, meghallgathatja.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nagyobb-e most az orosz fenyegetettség Magyarországon? Demkó Attila válaszol

oroszország

ukrajna

aréna

kárpátalja

hibrid hadviselés

demkó attila

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Nagyobb-e most az orosz fenyegetettség Magyarországon? Demkó Attila válaszol

Nagyobb-e most az orosz fenyegetettség Magyarországon? Demkó Attila válaszol
Magyarország eddig nem volt terepe az orosz hibrid hadviselésnek, a magyar külpolitika változásával, ebben is történhet változás – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője.
 

Demkó Attila: Oroszország Kijevet érő újabb fenyegetése mögött van valós tartalom: egyre intenzívebben támadják a fővárost

NATO-tag hajóit ért támadás, megszólalt az érintett ország az 5. cikkelyről

Fokozódik a helyzet a Fekete-tengeren – megszólalt Magyar Péter is

Sportközgazdász a magyar olimpiai álomról: tízezer milliárd forint és rengeteg munka

Sportközgazdász a magyar olimpiai álomról: tízezer milliárd forint és rengeteg munka

Magyarország mellett hat ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. A budapesti központú rendezés mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a lehetőség iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október vége. Az esélyekről és a tervezhető költségekről Szabados Gábor sportközgazdászt kérdezte az InfoRádió.
 

Magyarország is ringbe száll a 2036-os olimpiáért, hat riválisa van Budapestnek

Gyulay Zsolt kérte, hogy a főváros tárgyalja meg a MOB koncepciójavaslatát

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.07. szerda, 18:00
Oroszi Beatrix
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megreccsent az ukránok harci kedve, Putyin célkeresztjébe került Európa - Híreink az ukrán frontról szerdán

Megreccsent az ukránok harci kedve, Putyin célkeresztjébe került Európa - Híreink az ukrán frontról szerdán

Csökkent az ukránok harci kedve: már csak a lakosság 62%-a hajlandó a végsőkig harcolni az oroszok ellen, ami persze még mindig a többség - derül ki egy friss kutatásból. A napokban több szakértő, vezető is figyelmeztetett arra, hogy Oroszország fokozni fogja a hibrid támadásokat Európa ellen, tegnap egy ukrán szakértő arról beszélt, hogy akár Narva városát is megszállhatják az oroszok. Hajnalban súlyos rakétacsapás érte Kijevet, Ukrajna fővárosát. A donyecki fronton a helyzet hetek óta szinte változatlan: Zaporizzsjában és Harkivben vettek át pár kisebb falut az oroszok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte a HungaroMet: kíméletlen fordulat jön az időjárásban, fagyos hajnalokkal tarol le a hidegfront

Most közölte a HungaroMet: kíméletlen fordulat jön az időjárásban, fagyos hajnalokkal tarol le a hidegfront

Bár ma még élvezhetjük a 27 fokos meleget és a napsütést, csütörtöktől egy hidegfront vet véget a kora őszi jó időnek.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate Christa Pike awake and speaking after failed execution, lawyers say

US death row inmate Christa Pike awake and speaking after failed execution, lawyers say

Experts and lawyers called the apparent recovery unprecedented, noting she is believed to be the only known person to survive a lethal injection.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 7. 06:36
Tanulságos videón nézheti meg a Tisza ingadozását az elmúlt kilenc hónapban
2026. október 7. 06:24
Átírhatja az AI az egyetemi számonkérés rendszerét is
×
×