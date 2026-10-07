Nyomozás indult az augusztus 20-i rendezvény közbeszerzése miatt

Nyomozást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a 2026. augusztus 20-i rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban – írta a 24.hu érdeklődésére válaszolva a BRFK.

A nyomozást a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntettének gyanúja miatt indították.

Az augusztus 20-i rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés akkor került a figyelem középpontjába, amikor sajtóértesülésekből kiderült: a nyertes céghez köthető szereplők már a pályázat kiírása előtt foglalkoztak a program előkészítésével.

Az eljárást Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő is kifogásolta. Szerinte nem az volt a probléma, hogy időhiány miatt nem folytattak le nyílt közbeszerzést, hanem az, „hogy a meghívásos közbeszerzést versenyt korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták”.

Állítása szerint eljutott hozzá az idei „tűzijátékmutyiról” szóló teljes levelezés. Ebből szerinte kiderül, hogy Radnai Márk kormánybiztos gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt, „tehát mindenről tudott”. Radnai Márk erre azt írta, nem vett részt a rendezvény szervezésében, a levelek tartalmáról pedig a sajtóból értesült.

Az exképviselő feljelentést tett, csakúgy, mint Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, aki közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz.

A levelezés alapján a közbeszerzést a Tisza Párt rendezvényszervező cége, a Hardrock Kft. nyerte.

A sajtóban megjelent információk tisztázására a Belügyminisztérium is vizsgálatot rendelt el, ennek eredményéről azonban azóta sem érkezett hír.