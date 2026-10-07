KSH: szeptemberben rákapcsolt az infláció

Szeptemberben megélénkült a fogyasztói árak emelkedése, a fogyasztói árak átlagosan 1,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat az augusztusi 1,3 és a júliusi 1,2 százalékos emelkedés után. Egy hónap alatt 0,2 százalékkal nőttek az árak – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az elemzők 1,8 százalékos szeptemberi inflációt vártak.

Az éves maginfláció az augusztusi 2,0 százázalékosról 1,9 százalékosra mérséklődött, a nyugdíjas fogyasztói kosárra számolt éves áremelkedés 0,9-ről 1,1 százalékosra nőtt.

Az élelmiszerek ára egy év alatt 1,3 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,6 százalékkal).

Ezen belül a burgonyáé 7,8, az eszpresszókávéé és a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,6-6,6, az étolajé 6,4, az éttermi étkezésé (nem előfizetéses) 5,8, az iskolai étkezésé 5,7, a büféáruké 5,4, a cukorka, mézé 2,7 százalékkal nőtt. Ugyanakkor csökkent a húskonzerv ára 26,7, a vaj, vajkrémé 15,6, a friss hazai és déligyümölcsé 14,4, a sertéshúsé 11,0, a sajté 10,2, a cukoré 8,2, a tejé 8,1, a bolti kávéé 7,4, a száraztésztáé és tejterméké (sajt nélkül) 6,7-6,7, a csokoládé, kakaóé 6,2, a tojásé 5,4, a baromfihúsé 5,3, a friss zöldségé 4,1 százalékkal – sorolta a KSH.

A szolgáltatások 4,9 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 17,6, a teherszállítás 14,9, a taxi 11,5, a postai szolgáltatások 9,6, a testápolási szolgáltatások 8,4, a járműjavítás, -karbantartás 8,3, a belföldi üdülés 7,8, a háztartási berendezés javítása 7,7, a lakásjavítás, -karbantartás 7,3, a telefon, internet, illetve a sport, múzeumi belépők 7,0-7,0 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 3,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,2 százalékkal.

A háztartási energiáért 4,0, ezen belül a vezetékes gázért 11,0 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 1,3 százalékkal többet.

A tartós fogyasztási cikkek ára 1,2 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 26,0, a konyha- és egyéb bútorok 4,2, a szobabútorok 1,9, a használt személygépkocsik 1,3 százalékkal többe, míg a televízió 4,8, a porszívógép, klíma 3,5, a hűtőszekrény, fagyasztógép 2,2, a motorkerékpárok 1,5 százalékkal kevesebbe kerültek.

A gyógyszer, gyógyáruk 1,3 százalékkal, a járműüzemanyagok 6,9 százalékkal drágultak egy év alatt.

Augusztushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,2 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,3 százalékkal). Ezen belül drágult a friss zöldség 2,5, a sertéshús 2,1, a jégkrém 1,6, az étolaj 1,5, a dió, mák, mogyoró 1,4, a marhahús 0,9, a száraz hüvelyesek 0,8, az eszpresszókávé 0,6, a tojás és a sajt 0,5-0,5, a párizsi felvágott, kolbász 0,2 százalékkal. Olcsóbb lett a friss hazai és déligyümölcs 4,2, a burgonya 4,0, a margarin 3,1, a halkonzerv és a tea 1,9-1,9, a gyümölcs-, zöldséglé 1,6, a csokoládé, kakaó 1,3, a tejtermékek (sajt nélkül) 1,1, a vaj, vajkrém 0,9 százalékkal.

Egy hónap alatt a szolgáltatások ára átlagosan 0,5 százalékkal csökkent, ezen belül az oktatási szolgáltatás 2,5, ruhajavítás, -kölcsönzés 1,3 százalékkal többe, míg az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 11,9, a belföldi üdülés 7,9, a külföldi üdülés 4,0, a sport, múzeumi belépők 1,9 százalékkal kerültek kevesebbe.

A háztartási energia ára 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül a tűzifáé 2,7 százalékkal, míg a vezetékes gázé és az elektromos energiáé stagnált.

A szeszes italok, dohányáruk ára 0,1 százalékkal növekedett, ezen belül a dohányáruké stagnált, a szeszes italoké 0,1 százalékkal nőtt. A járműüzemanyagok ára 5,9 százalékkal növekedett, a ruházkodási cikkek 1,3 százalékkal kerültek többe – közölte a KSH.