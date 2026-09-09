BL élőben: pályán a Barcelona!

FC BARCELONA–FEYENOORD: A katalánok nagyon erős tizeneggyel kezdenek, talán csak karim Adeyemi szerepeltetése meglepetés. Dani Olmóval és Lamine Yamallal együtt játszanak Raphinha mögött. Mögöttük Pedri és Rodri.

FC BARCELONA–FEYENOORD 1–0: Mindössze három perc alatt előnybe került a szakadó esőben a Barcelona, Lamine Yamal labdáját Raphinha úgy vette át, hogy azzal helyzetbe került, majd egy csellel még leöltetett két védőt és higgadtan a kapuba lőtt.

FC BARCELONA–FEYENOORD 1–0: Miután elállt az eső, kicsit magához tért a Feyenoord, sőt, tizenegyesgyanús helyzetet alakított ki, de a VAR egyetértett a játékvezetővel, nem járt büntető.Moussa ütközött a védőkkel.

VFB STUTTGART–VIKING STAVANGER 1–0: Demirovic góljával vezet a német csapat.

VFB STUTTGART–VIKING STAVANGER 1–1: Hamar jött az egyenlítés, a veterán Zlatko Tripic talált a kapuba.

FC BARCELONA–FEYENOORD 2–0: Karim Adeyemi a tizenhatoson kívülről csavart a kapu bal oldalába.