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A drónnal készült fotón a Nemzeti Atlétikai Központ Budapesten, a Duna-parton 2025. január 27-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Az atlétikai Világdöntő-jegy az „új arany”?

Infostart / MTI

Már biztos a telt ház a Budapesten sorra kerülő atlétikai Világdöntő második, szombati versenynapján. Erről a szervezőbizottság tájékoztatta szerdán az MTI-t, hozzátéve, hogy a pénteki nyitó- és a vasárnapi zárónapra is már csak korlátozott számban érhetők el jegyek.

Ezekre különleges akciót hirdettek: a pálya szélén, a közvetlenül a kordonok mellett található székekre féláron válthatók belépők. Ezekről a helyekről némileg korlátozottabb a rátekintés a teljes versenypályára, a nézők azonban exkluzív közelségből, a sportolóktól szinte karnyújtásnyira élhetik át az esemény hangulatát. Ezen kívül a családi akció keretein belül két jegy áráért hármat vásárolhatnak a rajongók.

A pénteki napon láthatják majd a nézők Halász Bence friss Európa-bajnok kalapácsvetőt, aki a kanadai olimpiai bajnokkal, Ethan Katzberggel vívja meg az esemény egyik legjobban várt párharcát. Ugyancsak a nyitóesten fut a 100 méteres gátfutás remek formában lévő országos csúcstartója, Kozák Luca, valamint a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban legutóbbi „látogatásakor” világcsúcsot felállító rúdugró fenomén, Armand Duplantis is ezen a napon indul.

Vasárnap korábbi és jelenlegi magyar sporthírességek mérik össze erejüket Magyar Sport Bajnokai Váltófutás keretében 4x100 méteren, majd tizenegy döntőt rendeznek, köztük az olasz magasugró Gianmarco Tamberivel, valamint Josh Kerr és Jakob Ingebrigtsen 1500 méteres összecsapásával. A sportprogram lezárásaként Armand Duplantis élőben adja elő a stadionban az esemény hivatalos dalát, a Gold című számot.

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Kezdőlap    Sport    Az atlétikai Világdöntő-jegy az „új arany”?

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