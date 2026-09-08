A számítógép szerint az Arsenal a BL-idény első számú esélyese

Az idénykezdet apropóján az Opta adatelemző cég kiszámította, melyik klubot tartja a sorozat idei legfőbb esélyesének. A lista élén az Arsenal áll, amelynek 20,9 százalékos esélyt jósolnak a trófea elhódítására.

Az Arsenalt a Bayern München (18,9%), a Manchester City (12,0%) és a Barcelona (8,7%) követi. A Paris Saint-Germain – amely a legutóbbi két szezonban megnyerte a Bajnokok Ligáját – az ötödik helyen áll az esélyesek listáján, 6,3 százalékos valószínűséggel.

Érdekes, hogy két korábbi BEK- vagy BL-győztesek közül a PSV csak a 16. helyet foglalja el, sőt, a Feyenoord jóval hátrébb, a 32. helyen áll, mindössze 0,03 százalékos esélyt jósolnak a rotterdami klubnak.

Mindössze négy csapat áll a Feyenoord mögött: a LASK Linz (0,02%), a Szabah FC (0,02%), a Sahtar Donyeck (0,00%) és a Slovan Bratislava (0,00%).

A kedd esti nyitóforduló olyan rangadókat is tartogat, mint a Real Madrid–Inter, az FC Porto–Manchester City és a Borussia Dortmund–Villarreal mérkőzés.

A múlt szezonban az Opta szuperszámítógépe a Liverpoolt tartotta a Bajnokok Ligája legfőbb esélyesének, ám az angol klubot végül a Paris Saint-Germain elbúcsúztatta a negyeddöntőben.

Akkor az Arsenal volt a második számú esélyes, s valóban második lett, miután Budapesten elveszítette a PSG elleni döntőt.