Öt évig nem ülhet volán mögé Tiger Woods

A nemzetközi sporthíresség idén tavasszal okozott autóbalesetet a vád szerint tudatmódosító hatású szer befolyása alatt, a vádalku nyomán a floridai bíróság bírája

öt évre bevonta jogosítványát és pénzbírságot szabott ki.

A büntetőeljárást lezáró megállapodás keretében Woods elismerte felelősségét a baleset utáni vizeletvizsgálat visszautasításában is. A rendőrségi alkoholszonda nem mutatott ki befolyásoltságot, ugyanakkor ruhájának átvizsgálása során erős fájdalomcsillapítókat találtak nála, amelyek tudatmódosító hatással járhatnak.

Tiger Woods nyáron egy korlátozott jogi alku keretében már hozzájárult ahhoz, hogy az ügyészek hozzáférjenek a számára felírt gyógyszerek listájához.

A márciusi balesetben senki nem sérült meg, Woods épségben mászott ki felborult terepjárójából.

Vallomásában azt állította, hogy a telefonját nézte és rádiócsatornát váltott, ezért hajtott neki egy másik irányból érkező teherjárműnek, aminek nyomán felborult.

Az 50 éves sportoló nem először állt bíróság előtt „befolyásoltság alatti járművezetés” vádjával. 2017-ben a jelenlegihez hasonló módon, vádalku keretében ismerte el felelősségét gondatlan járművezetésben, amikor a rendőrség ellenőrizte őt. Akkor azt állította, hogy „váratlan reakciót váltott ki” nála a felírt gyógyszer, amit hátfájdalmára és álmatlanságra kapott orvosától. Abban az ügyben többi között felfüggesztett büntetést kapott, így jogosítványát megtarthatta.

2009. novemberében otthona gépkocsibeállójából kihajtva ütközött egy tűzcsapnak és fának, aminek nyomán ugyancsak gondatlan vezetésért vonták felelősségre.