Varga Barnabás két góljának is köszönhetően az AEK Athén könnyedén jutott főtáblára a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó, negyedik fordulójából: AEK Athén-Levszki Szófia 4-0 (3-0). Vargát a 81. percben lecserélték, míg a fővárosiak másik magyar játékosát, Vitális Milánt nem nevezték a találkozóra.

Az AEK Athénhoz hasonlóan a legrangosabb európai kupasorozatban szerepelhet ősszel a horvát Dinamo Zagrebet búcsúztató norvég Viking Stavanger, az Olympique Lyon vendégeként győztes török Fenerbahce és a szlovén Celjét hosszabbításban kiejtő szlovák Slovan Bratislava. A vesztesek az Európa-ligában folytatják.

A csütörtöki sorsoláson minden klub a négy kalapból két-két ellenfelet kap, az egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik a nyolcfordulós alapszakaszban. Az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik. A Bajnokok Ligája döntőjét 2027. június 5-én a madridi Metropolitano Stadionban rendezik.

A magyar érdekeltségű csapatok közül

a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató angol Liverpool az első kalapba került,

a harmadikban szerepel Willi Orbán német együttese, az RB Leipzig, Gulácsi Péter spanyol gárdája, a Villarreal és Sallai Roland török klubja, a Galatasaray,

míg Varga Barnabás és Vitális Milán görög csapatát, az AEK Athént a negyedik kalapból húzzák majd ki.

A BL alapszakaszának sorsolását csütörtökön 18 órától tartják Monacóban.

A döntőt a madridi Metropolitano Stadionban rendezik 2027. június 5-én.

A BL főtáblájának 36 csapatos mezőnye

kalapok szerint

1. kalap:

Paris Saint-Germain (francia), Bayern München (német), Real Madrid (spanyol), Liverpool (angol), Internazionale (olasz), Manchester City (angol), Arsenal (angol), FC Barcelona (spanyol), Atlético Madrid (spanyol)

2. kalap:

Borussia Dortmund (német), AS Roma (olasz), Sporting Lisboa (portugál), Aston Villa (angol), FC Porto (portugál), Manchester United (angol), Club Brugge (belga), Real Betis (spanyol), PSV Eindhoven (holland)

3. kalap:

Feyenoord (holland), Lille (francia), Bodö/Glimt (norvég), SSC Napoli (olasz), RB Leipzig (német), Villarreal (spanyol), Fenerbahce (török), Sahtar Donyeck (ukrán), Galatasaray (török)

4. kalap:

Slavia Praha (cseh), Slovan Bratislava (szlovák), VfB Stuttgart (német), AEK Athén (görög), LASK (osztrák), Como (olasz), Lens (francia), Viking Stavanger (norvég), Sabah Baku (azeri)