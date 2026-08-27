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A londoni Stamford Bridge stadion bejárata 2022. február 28-án. A Chelsea tulajdonosa, az orosz Roman Abramovics 2022. február 26-án a klub jótékonysági alapítványának kezébe adta a labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő Chelsea irányítását. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

A sorsolás napján kiderült: mégis lesznek BL-meccsek a Stamford Bridge-en

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ELŐZMÉNYEK

A Sahtar Donyeck megállapodást kötött a Chelsea-vel arról, hogy a 2026–2027-es idényben a Bajnokok Ligája-mérkőzéseit a Stamford Bridge-en játssza le.

Ez azt jelenti, hogy a londoni Kékek stadionja legalább négy mérkőzésnek ad majd otthont a sorozat ligaszakaszában.

A megállapodás még hatósági jóváhagyásra vár, ám az európai labdarúgó-szövetség (UEFA), valamint Hammersmith és Fulham kerület önkormányzata már rábólintott a tervre, írta a BBC.

A Chelsea közleménye szerint: „Az FC Sahtar számos európai országban játszott már, és örömmel várjuk Londonba, az idei Bajnokok Ligája-szereplésük alkalmából. A következő hetekben szorosan együttműködünk majd a Sahtar csapatával, hogy biztosítsuk a mérkőzésnapok biztonságos és zökkenőmentes lebonyolítását mind a csapat, mind a szurkolók számára.”

A Sahtar közölte: meggyőződése, hogy a lépés „felejthetetlen élményeket” nyújt majd az ukrán és angol szurkolóknak.

„Különleges lehetőség a Sahtar számára, hogy a Stamford Bridge-en játssza Bajnokok Ligája-hazai mérkőzéseit – állt a közleményben. – Hálásak vagyunk a Chelsea Football Clubnak azért a lehetőségért, hogy ezen a különleges helyszínen rendezhetjük meg mérkőzéseinket.”

A Sahtar 2014 óta nem használhatja saját stadionját, a Donbasz Arénát; hazai bajnoki mérkőzéseit Kijevben és Lvivben, európai kupameccseit pedig Németországban, Szlovéniában és Lengyelországban játszotta.

A két klub között szoros kapcsolat alakult ki azóta, hogy a Chelsea 2023-ban szerződtette Mihajlo Mudrikot, valamint a Game4Ukraine elnevezésű jótékonysági mérkőzés körüli együttműködés révén.

A Sahtar – amely szerette volna elhozni az európai csúcsfutballt Nyugat-Londonba – fontolgatta a Fulham otthonát, a Craven Cottage-t, valamint a Brentford stadionját, a Gtech Community Stadiumot is.

Mindkét létesítmény kisebb befogadóképességű, mint a Stamford Bridge; a klub illetékesei pedig úgy vélik, hogy a legnagyobb európai csapatok vagy akár angol riválisok elleni londoni mérkőzésekre egy nagyobb arénát is képesek lennének megtölteni.

A BBC kiemelte, hogy a lépés célja, hogy megszólítsák az angol fővárosban élő, ukrán születésű lakosokat – akiknek száma a brit statisztikai hivatal (ONS) legfrissebb adatai szerint 32 000 –, miközben az Egyesült Királyságban összesen mintegy 100 000 ukrán származású ember él.

A Chelsea a múlt szezonban a 10. helyen végzett a Premier League-ben, így nem jutott el az európai kupasorozatokba.

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Kezdőlap    Sport    A sorsolás napján kiderült: mégis lesznek BL-meccsek a Stamford Bridge-en

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