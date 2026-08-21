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Madonna amerikai énekesnõ (k) a korábbi világbajnok brazil labdarúgók, Ronaldinho (b) és Ronaldo (j) társaságában lép fel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntõjében játszott SpanyolországArgentína mérkõzés szünetében rendezett gálamûsorban az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. július 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Nem vicc: Ronaldinho megérkezett új olasz futballcsapatához

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A kétszeres aranylabdás brazil Ronaldinho megérkezett Olaszországba, új klubjához. A 46 éves egykori világsztár – aki kisebbségi tulajdonosa is új csapatának – a pályán is segíteni szeretné a harmadik osztály B csoportjában szereplő alakulatot.

Ronaldinho megérkezett Ravennába, hogy megkezdje olaszországi labdarúgó-pályafutásának bizarr új fejezetét. A Forli repülőtéren szállt le, majd egyből a városba indult, mint a klub évek óta legváratlanabb igazolása.

A Corriere dello Sport értesülései szerint a brazilt „a barátság és a szenvedély” győzte meg; ezt Ignazio Cipriani klubelnök is megerősítette. Az egyesület vezetői között van a Milan korábbi sportigazgatója, Ariedo Braida is.

Cipriani – aki személyesen intézte az üzletet, és reméli, hogy 46 évesen még legalább egyszer pályára léphet „Dinho” oldalán – elmondta: a brazil „lelkesedni kezdett a projektért”, a kezdeményezés célja pedig az, hogy „közelebb hozza az egész várost a csapathoz”.

Ronaldinho nem rejtette véka alá örömét a váltással kapcsolatban: „Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek a barátaimmal; reméljük, jól alakulnak majd a dolgok a csapat számára. Azért jöttem, hogy segítsek, lelkesítsem a többi játékost, és hogy látványos szezont zárjunk, valamint győzzünk.”

Amikor korábbi olaszországi időszakáról, a Milannál töltött évekről kérdezték, egyetlen pillanatot emelt ki a többi közül: „Az olaszországi időszakom? Sok szép pillanatban volt részem, de a derbin szerzett gólom az egyik olyan emlék, amely a legnagyobb örömmel tölt el.”

Az 1980. március 21-én született Ronaldinho legutóbb 2015-ben a Fluminense színeiben játszott bajnoki mérkőzést.

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