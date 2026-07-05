ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.42
usd:
309.02
bux:
143072.29
2026. július 5. vasárnap Emese, Sarolta
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke (b) és Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a 2027-es budapesti vizes világbajnokságról tartott budapesti sajtótájékoztatót követõen az MVM Dome-ban 2026. június 26-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Wladár Sándor: 3-4 aranyat is szerezhetünk a jövő évi, budapesti vb-n

Infostart / InfoRádió

A szervezők rátesznek még egy lapáttal a 2027-es világbajnokságon a korábbi, budapesti rendezésű vizes világversenyekhez képest, és az MVM Dome-ban több mint tízezren szurkolhatnak majd a magyar kedvenceknek – mondta az InfoRádióban a Magyar Úszó Szövetség elnöke. A sportvezető beszélt a közelgő párizsi Eb-vel kapcsolatos elvárásairól, továbbá kitért arra is, mit szól ahhoz, hogy Fábián Bettina a Szajna vízminősége miatt nem vállalja az indulást.

Újabb komoly sikereket vár a magyar úszóktól Wladár Sándor az olimpiai ciklus második felében is. Egy év múlva kezdődik Budapesten a vizes világbajnokság, és ebből az alkalomból közös sajtótájékoztatót tartott a Magyar Úszó Szövetség és a Magyar Vízilabda Szövetség az MVM Dome-ban. A Magyar Úszó Szövetség elnöke az InfoRádióban beszélt arról is, hogy milyen vb-re számít 2027-ben a magyar fővárosban.

Wladár Sándor visszatekintve a korábbi, budapesti rendezésű vizes világversenyekre, úgy fogalmazott, mindegyik „rendkívül parádésra” sikeredett a szervezés szempontjából. Új vb-helyszínként jövőre debütál majd az MVM Dome, ahol a sportvezető szerint szintén garantálható a kiváló hangulat. Azt gondolja, a magyarok mindig különleges légkört tudnak varázsolni, teljesen mindegy, milyen helyszínen.

A 2027-es vizes-vb-n rátesznek még egy lapáttal a korábbiakhoz képest, hiszen az MVM Dome-ban több mint tízezer fizetős helyet tudnak majd biztosítani.

A Duna Arénában a jelenlegi körülmények között csak körülbelül 1500 néző foglalhatna helyet a lelátókon, ami Wladár Sándor szerint nem elég ahhoz, hogy egy igazán jó hangulatú világversenyt rendezhessenek, ezért is döntöttek a helyszínváltoztatás mellett, pontosabban a jövő évi vb műugró és szinkronúszó versenyeinek majd a Duna Aréna ad otthont, a vízilabda és az úszás otthona pedig a már említett MVM Dome lesz.

A Magyar Úszó Szövetség elnöke szerint ha a két vízilabda-válogatott elődöntőbe, döntőbe jut, és ha Milák Kristóf, Kós Hubert, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid, Sárkány Zalán és valamelyik női váltónk jól szerepel, biztosan telt ház lesz az MVM Dome-ban. Mint fogalmazott, olyan egyéniségekről van szó, akik nemcsak Magyarország sportéletének, hanem a világ úszósportjának is meghatározó szereplői. „Kós Hubert menetelése visszafordíthatatlan, két-három érmet simán be tud húzni jövőre a vb-n.

Összességében pedig úgy gondolom, hogy akár 3-4 aranyat is szerezhetünk”

– jelölte ki a célokat a sportvezető.

Egy évvel a budapesti világbajnokság után rendezik a Los Angeles-i olimpiát, ami nyilvánvalóan a ciklus legfontosabb eseménye, de Wladár Sándor szerint mindig az a verseny élvez prioritást, ami „éppen előttünk áll”. Mint mondta, „a múltat dicsőítjük és ünnepeljük, a jelenben pedig dolgoznunk kell”. Úgy véli, a magyar sport „aranyfedezete” a magyar úszósport, és nagyon szeretnék tartani ezt a szintet. Az a céljuk, hogy Los Angelesben is a magyar érmek döntő részét ők gyűjtsék be. Emlékeztetett, hogy ez így volt 2024-ben Párizsban is, ahol a paralimpiával együtt a megszerzett magyar medálok 60 százaléka úszóink nevéhez fűződött. Ezt az eredményességet szeretnék megközelíteni Los Angelesben is.

Közeledik az Eb, megint téma a problémás Szajna

A következő nagy feladat azonban az Európa-bajnokság lesz, amit július 31. és augusztus 16. között Párizsban rendeznek. Wladár Sándor a közelgő kontinensbajnokságon is jó magyar szereplésre számít. Elsőként Milák Kristófot említette meg, aki ismét jó formát mutat, és ő egy „győztes típus”, így lehet érmekben, aranyakban is reménykedni. Kós Hubert most már huzamosabb ideje, sorozatban szállítja a jobbnál jobb eredményeket. A nyílt vízi úszók közül Betlehem Dávid összetett világkupa-győztesnek mondhatja magát, Rasovszky Kristóf továbbra is az élmenők között van, és ahogy a párizsi olimpián elért nagy győzelmekor, ezúttal is vállalja a sokat kritizált Szajnában való úszást.

Fábián Bettina viszont nem akar a Szajnában úszni, ezért nem indul az Eb-n sem.

Wladár Sándor teljesen megérti az ő érveit is, és nem tartja túl szerencsésnek a nyílt vízi úszás helyszínválasztását. Emlékeztetett, hogy a korábbi viadalokon egyes versenyzők súlyos fertőzéssel jöttek ki a Szajnából. „Szerintem ez felelőtlenség, de ez az európai szövetség döntése volt” – jegyezte meg a sportvezető.

Július végén Sukorón rendezik az ifjúsági nyílt vízi úszó Európa-bajnokságot, és a magyar szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy ők nem hoznak semmiképpen sem olyan döntést, mint a franciák vagy az európai szövetség. A Velencei-tóból hetente többször vesznek vízmintát, a bakteriológiai tenyésztés is makulátlan volt eddig. „Tudjuk jól, hogy úgy nem lehet nekimenni egy úszóversenynek, hogy a víz mikrobiológiai összetettsége aggályos” – jegyezte meg Wladár Sándor.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Wladár Sándor: 3-4 aranyat is szerezhetünk a jövő évi, budapesti vb-n

budapest

párizs

úszás

európa-bajnokság

duna aréna

milák kristóf

wladár sándor

világbajnokság

kós hubert

mvm dome

fábián bettina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sulyok Tamás ismét szembemegy Magyar Péterrel, nem mond le

Sulyok Tamás ismét szembemegy Magyar Péterrel, nem mond le

Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása - jelentette ki a magyar köztársasági elnök a Do Rzeczy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban.
 

Áder-villa: 1:1 két újabb megszólalás után

Magyar Péter talált még 7 milliárdot Áder Jánosnál

Megszólalt Orbán Viktor, önkényuralomról beszél

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.06. hétfő, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz nagyvárosokat lőnek az ukránok, váratlanul tűzszünetet ajánlott Moszkva – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Orosz nagyvárosokat lőnek az ukránok, váratlanul tűzszünetet ajánlott Moszkva – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Az orosz hatóságok szombati tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán nagyszabású ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és a környező Leningrádi területet. A beszámolók alapján a csapások egy jelentős olajexportot bonyolító balti-tengeri kikötőt is érintettek. Orosz források a védelmi minisztériumra hivatkozva arról írnak, hogy Oroszország kész átadni Ukrajnának az elesett katonák holttestét Kosztyantinyivkánál, és ennek érdekében ideiglenes tűzszünetet javasol a városban – számolt be az Ukrajinszka Pravda. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte az egészségügyi miniszter: fajsúlyos változás jön a hazai patikákban,

Most közölte az egészségügyi miniszter: fajsúlyos változás jön a hazai patikákban,

Három stratégiai témát tekintettek át: a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran's supreme leader absent as senior officials attend ayatollah's funeral

Iran's supreme leader absent as senior officials attend ayatollah's funeral

Ali Khamenei's son Mojtaba is conspicuously absent from his father's funeral on Sunday, amid speculation about his condition.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 5. 14:36
Pedig az üzbég bíró felkészült a paraguayiak stílusából…
2026. július 5. 11:09
A paraguayiak dicsérik a saját csapatukat és bírálják a „nagyképű és arrogáns” Mbappét
×
×