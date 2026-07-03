Pénteken szusszan egyet a foci és rákapcsol a motorsport – sport a tévében

A július 3-i, pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
13.25: Forma-1, Brit nagydíj, 1. szabadedzés
14.55: Forma-3, Brit Nagydíj, időmérő
15.50: Forma-2, Brit Nagydíj, időmérő
17.15: Kosárlabda, világbajnoki selejtező, Finnország-Magyarország
20.00: Labdarúgás, világbajnokság, a 16 közé jutásért, Ausztrália-Egyiptom
Duna World/M4 Sport+
17.25: Forma-1, Brit nagydíj, sprintidőmérő
18.50: Vízilabda, férfi felkészülési torna, Budapest, Magyarország-Hollandia
Sport 1
12.00 és 17.00: Sznúker, Championship League, 11. nap
Sport 2
22.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-St. Louis Cardinals
Eurosport 1
17.15: Hegyikerékpár, világkupa, La Thuile, női és férfi cross country
Eurosport 2
12.00: Tenisz, Wimbledon
23.30: Golf, PGA Tour, 2. nap