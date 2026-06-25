ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.41
usd:
311.64
bux:
139624.46
2026. június 25. csütörtök Vilmos
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai Noah Lyles ünnepel, miután megnyerte a tokiói atlétikai világbajnokság férfi 200 méteres síkfutásának a döntõjét 2025. szeptember 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Franck Robichon

Nem akárki lesz a budapesti Világdöntő egyik főszereplője

Infostart / MTI

Noah Lyles amerikai sprinter is csatlakozott a szeptemberi, budapesti atlétikai Világdöntő mezőnyéhez.

A szervezők csütörtöki közlése szerint az olimpiai bajnok vágtázó nemcsak versenyzőként, hanem műsorvezetőként és kreatív tanácsadóként is a verseny főszereplője lesz.

Lyles az elmúlt négy világbajnokságon kivétel nélkül megnyerte a 200 métert, míg két éve Párizsban százon szerzett ötkarikás aranyérmet, s ezúttal a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) képviselőivel közösen dolgozik majd a rendezvény látvány- és élményelemein, többek között a helyszíni szurkolói aktivitásokon, a sportolók bemutatásán és a díjátadókon.

„Tetszik az elképzelés, hogy a legjobb atléták összegyűljenek, és eldöntsék, ki a legjobbak legjobbja” – mondta Lyles. „Az volt a célom, hogy a sportolók valódi szerepet kapjanak az atlétikai Világdöntő és az általunk létrehozott show fejlesztésében, és úgy érzem, ezt sikerült elérnünk. Várom, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel közösen olyan élményt hozzunk létre, amilyet sem a szurkolók, sem az atléták nem tapasztaltak még. Ez egy új korszak kezdete lehet a sportban és a szórakoztatásban.”

Az első alkalommal sorra kerülő Világdöntőnek szeptember 11-13-án a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont. A viadalon olimpiai és világbajnokok, Gyémánt Liga-győztesek, valamint az adott év legmagasabban rangsorolt atlétái mérik össze tudásukat az Abszolút Bajnok címért.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Nem akárki lesz a budapesti Világdöntő egyik főszereplője

budapest

atlétika

noah lyles

világdöntő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kevesebb szót és keményebb dollárt hozhat Kevin Warsh a Fed élén

Kevesebb szót és keményebb dollárt hozhat Kevin Warsh a Fed élén

Jerome Powell Fedje válságokon lavírozó, adatfüggő stabilizátor volt. Kevin Warsh jegybankja ezzel szemben egyelőre egy inflációs horgonyt kereső intézményi reformkísérletnek tűnik. A tét nem csak az amerikai kamatszint. Ha a dollár erősebb lesz, annak hullámai elérhetik Európát, Közép-Európát és a magyar állampapírpiacot is.
Kormányszóvivői tájékoztató: 4 napig extrém hőség lesz, 38-40 fokokkal

Kormányszóvivői tájékoztató: 4 napig extrém hőség lesz, 38-40 fokokkal

Hatályba lépett a hőség-kormányrendelet, a hőség miatt péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. Az államigazgatásban ahol lehetséges, hétfőn és kedden home office lesz. Akár a 2022-es évszázados aszályhoz hasonló károkat fog okozni a mezőgazdaságban idén is a hőség. Még legalább 10-12 centivel csökkenni fog a Velencei-tó szintje. Nyitott, széles körű alkotmányozás lesz, a végén népszavazás hagyja jóvá – derült ki a kormányszóvivői tájékoztatón.
 

Olyan forrók a sínek, hogy lassítani kell a vonatokat

Súlyosat üzent Orbán Viktorról Magyar Péter miniszterelnök

Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót – elrendelték a harmadfokú riasztást

Aranykonvoj – reagált a Legfőbb Ügyészség Magyar Péter ultimátumára

Magyar Péter ultimátumot adott a legfőbb ügyésznek

Felmentették Czunyiné Bertalan Juditot

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új muníciót kapott az AI-trade - Mi történik a tőzsdéken?

Új muníciót kapott az AI-trade - Mi történik a tőzsdéken?

Az elmúlt napokban a technológiai részvényeket sújtó korrekció nyomás alatt tartotta a tőzsdéket még annak ellenére is, hogy a közel-keleti feszültségek valamelyest enyhültek, és a Hormuzi-szoros hajó forgalma szép lassan elkezdett normalizálódni. Úgy tűnik azonban, hogy a technológiai részvények újra erőre kaphatnak, hiszen a Micron memóriachipgyártó a tegnapi piaczárás után kifejezetten erős, és az elemzői várakozásokat jóval meghaladó negyedéves számokat közölt, miközben a Qualcomm jelentősen megemelte hosszú távú előrejelzését a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kereslet miatt - a két érintett részvény árfolyama elszállt, a bejelentések pedig újabb muníciót adhatnak az AI-trade-nek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem várt dolog derült ki a népszerű magyar borokról: hatalmas ellenőrzést tartott a hatóság

Nem várt dolog derült ki a népszerű magyar borokról: hatalmas ellenőrzést tartott a hatóság

Kiválóan szerepeltek az olaszrizlingek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) legújabb Szupermenta terméktesztjén.

BBC
Business Sport Travel Science
Death toll in Venezuela earthquakes rises to 188, as rescuers search collapsed buildings for survivors

Death toll in Venezuela earthquakes rises to 188, as rescuers search collapsed buildings for survivors

More than 1,500 people have been injured, and about 3,000 families have lost their home, according to the president of the national assembly.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 25. 21:00
Elképesztő, mennyit ér Maradona „Isten-keze”-labdája
2026. június 25. 17:10
Új szabály lép életbe az Osztrák Nagydíjon
×
×