Nem akárki lesz a budapesti Világdöntő egyik főszereplője

A szervezők csütörtöki közlése szerint az olimpiai bajnok vágtázó nemcsak versenyzőként, hanem műsorvezetőként és kreatív tanácsadóként is a verseny főszereplője lesz.

Lyles az elmúlt négy világbajnokságon kivétel nélkül megnyerte a 200 métert, míg két éve Párizsban százon szerzett ötkarikás aranyérmet, s ezúttal a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) képviselőivel közösen dolgozik majd a rendezvény látvány- és élményelemein, többek között a helyszíni szurkolói aktivitásokon, a sportolók bemutatásán és a díjátadókon.

„Tetszik az elképzelés, hogy a legjobb atléták összegyűljenek, és eldöntsék, ki a legjobbak legjobbja” – mondta Lyles. „Az volt a célom, hogy a sportolók valódi szerepet kapjanak az atlétikai Világdöntő és az általunk létrehozott show fejlesztésében, és úgy érzem, ezt sikerült elérnünk. Várom, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel közösen olyan élményt hozzunk létre, amilyet sem a szurkolók, sem az atléták nem tapasztaltak még. Ez egy új korszak kezdete lehet a sportban és a szórakoztatásban.”

Az első alkalommal sorra kerülő Világdöntőnek szeptember 11-13-án a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont. A viadalon olimpiai és világbajnokok, Gyémánt Liga-győztesek, valamint az adott év legmagasabban rangsorolt atlétái mérik össze tudásukat az Abszolút Bajnok címért.