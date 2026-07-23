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Képviselõk szavaznak az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Jön a titkos szavazás – megvan, mikor választják meg Hende Csaba utódját

Infostart / MTI

Megválaszthatja az Alkotmánybíróság (Ab) új tagját hétfőn az Országgyűlés – derül ki a parlament jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből.

A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben.

Hende Csaba megbízatása az alaptörvény tizenhetedik módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét. Mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője, már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása.

Az alaptörvény szerint az Országgyűlés – az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság javaslatára – titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával kilenc évre választ alkotmánybírót.

A tizenhetedik alaptörvény-módosítással további alkotmánybírók megbízatása is megszűnik, mivel betöltötték hetvenedik életévüket.

Polt Péternek, az Ab elnökének, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybírónak a megbízatása az alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő második hónap első napján szűnik meg.

A Fidesz nem vesz részt

A Fidesz nem vesz részt az Alkotmánybíróság új tagjának jelölési folyamatában és megválasztásában sem – közölte az ellenzéki párt parlamenti frakciója csütörtökön az MTI-vel.

A Fidesz-frakció közleményében azt írta: a Tisza Párt „önkényesen megfosztotta” Hende Csabát alkotmánybírói tisztségétől. Helyére most új alkotmánybírót akar választani úgy, hogy jelölésre két napot, a jelöltek megvitatására pedig egy napot hagyna. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt – sem a jelölésben, sem a választásban – közölték.

A Fidesz szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása „illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt” szűnik meg, amelyekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll-eljárás is folyamatban van az Alkotmánybíróságon.

Értékelésük szerint az így a Hende Csaba helyére választott alkotmánybíró „nyilvánvalóan illegitim lesz”.

A Fidesz az önkénnyel szemben ellenállást hirdetett, és minden törvényes eszközzel küzdeni fog ellene – hangsúlyozták a közleményben.

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Kezdőlap    Belföld    Jön a titkos szavazás – megvan, mikor választják meg Hende Csaba utódját

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