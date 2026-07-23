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Nyitókép: KenRinger/Getty Images

Szinte példátlan eset: az összes pilóta rosszul lett egy utasszállítón

Infostart

A British Airways Haidarábád (India)–London járatán történt a szokatlan eset.

A BA 276-os járat teljes hajózószemélyzete rosszul lett a repülés előtt, illetve közben – számolt be az esetről az Airportal.hu. A Boeing 777-200ER típusú repülőgép három pilótája közül az egyiknek még felszállás előtt olyan súlyos tünetei voltak, hogy nem tudta vállalni az út teljesítését. A másik két pilóta végül elrepülte a járatot Londonba, de közben náluk is ételmérgezésre utaló panaszok jelentkeztek.

A sajtó úgy értesült, hogy a pilóták a járat előtt közösen reggeliztek meg a személyzet haidarábádi szállodájában, és palackozott vizet fogyasztottak (utóbbinak azért van jelentősége, mert számos országban, így Indiában is okozhat emésztőrendszeri tüneteket a csapvíz eltérő mikrobiológiája).

A British Airways kivizsgálja az eset körülményeit, ennek részeként a szállodát is ellenőrizni fogja annak megállapítására, okozhatta-e az ott felszolgált étel a személyzet megbetegedését.

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