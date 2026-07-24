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Nyitókép: Unsplash.com

Újabb vita robbant ki Washington és Brüsszel között a Google miatt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A digitális szolgáltatásokról szóló vita rendezését célzó tárgyalások ellehetetlenítésével vádolta a Trump-adminisztráció az Európai Uniót a Google-ra kiszabott 1 milliárd dolláros bírságra reagálva.

A Fehér Ház csütörtökön kiadott közleménye szerint a Google-re kiszabott bírság újabb eleme az Európai Bizottság „fokozódó agresszív magatartásának, amellyel az Egyesült Államok technológiai cégeit veszi célba”.

„Az Európai Unió gyakran állítja azt, hogy stabilitásra és kiszámíthatóságra törekszik kereskedelmi kapcsolatunkban, de ezek az intézkedések hatalmas bizonytalanságot visznek az Egyesült Államok Európába irányuló áru- és szolgáltatásexportjába” – idézi Jamieson Greert, az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjét (United States Trade Representative) a közlemény.

„Próbáljuk megoldani az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályát övező aggályokat, felelősségteljes és konstruktív párbeszéd révén, de valós párbeszéd csak tűzszünet idején lehet” – olvasható az amerikai elnöki hivatal közleményében, amely szerint az Európai Unió részéről a közelmúltban hozott lépések aláássák a törekvést.

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Kezdőlap    Gazdaság    Újabb vita robbant ki Washington és Brüsszel között a Google miatt

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