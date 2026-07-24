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Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Alex Brandon

Donald Trump komoly feltételt szabott a nukleáris megállapodáshoz

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti nukleáris megállapodást Washington összeköti Szaúd-Arábia csatlakozásával a közel-keleti megbékélést szolgáló Ábrahám-egyezményekhez – közölte az amerikai elnök csütörtökön, a két ország energiaügyi minisztere által egy nappal korábban kötött egyezségre reagálva.

Az elnök az internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a megállapodásban szereplő tevékenység kizárólag nem katonai célokra szolgál, és nem szól urándúsításról.

A megállapodás jóváhagyása „teljes mértékben attól függ, hogy Szaúd-Arábia csatlakozik-e a nagy tisztelettel övezett és sikeres Ábrahám-egyezményekhez” – fogalmazott.

Donald Trump rámutatott, hogy olyan, nem katonai célú nukleáris programról van szó, mint amilyennel Irán, az Egyesült Arab Emírségek és egyéb országok rendelkeznek. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok nem ellenzi az olyan, polgári célokra használt nukleáris létesítmények működtetését, amelyekben nem folyik urándúsítás.

Az amerikai energiaügyi miniszter szerdán jelentette be, hogy átfogó nukleáris energetikai együttműködésről állapodott meg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábiába.

Az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás az amerikai közlemény szerint „jogi alapot” teremt egy „több évtizedre szóló, sok milliárd dolláros partnerséghez”, amely segíti a szaúdi energiaigények kielégítését és gazdasági lehetőséget nyit amerikai vállalkozások előtt.

A szerdai bejelentés szerint mindazonáltal a megállapodásban szerepelhet urándúsítási kapacitás átadása is polgári felhasználásra, azt azonban az elnök mostani közleménye cáfolni tűnik.

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Kezdőlap    Külföld    Donald Trump komoly feltételt szabott a nukleáris megállapodáshoz

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