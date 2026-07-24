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US Trade Barrier Tarrif as American Economic Protectionism and rade Isolation or USA government Protectionist Policy as import taxes or Tariffs in imports.
Nyitókép: Getty Images / wildpixel

Itt az újabb vámcsapás: szinte az egész világot érinti Trump döntése

Infostart / MTI

Egységesen új vámokat vezet be az Egyesült Államok csaknem teljes importja után a kényszermunka tilalmáról szóló előírás megsértésére hivatkozva – jelentette be az amerikai adminisztráció.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Irodája (Office of the United States Trade Representative) által csütörtökön kiadott közlemény szerint az új, 10 és 12,5 százalékos vámtételek 60 országra vonatkoznak és az Egyesült Államok által importált áruk 99 százalékát érintik.

Az intézkedés péntektől lép életbe, egy időben azzal, hogy a korábbi, átmeneti időre alkalmazott 10 százalékos vámok lejárnak.

A lépés hatálya alá tartozik az Európai Unió, Kanada, Mexikó, az Egyesült Királyság, Japán, Dél-Korea és Tajvan is.

Az intézkedést a Trump-adminisztráció a kereskedelmi törvény kényszermunka tilalmáról szóló cikkelyére alapozza, és azt állítja, hogy a vámok alá eső országok nem hoztak megfelelő intézkedéseket a kényszermunka révén létrehozott árucikkek betiltása érdekében. A közlemény szerint az érintett országok körét a kereskedelmi képviselő irodájának vizsgálatai alapján határozták meg.

Az új vámok az év első felében 150 napra bevezetett 10 százalékos globális vámot hivatottak pótolni, amelyet februárban azt követően jelentett be az amerikai adminisztráció, hogy a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek találta a Donald Trump elnök által szorgalmazott országokra szabott vámok alapjául szolgáló magyarázatot, és megsemmisítette azokat.

EU: az amerikai indok nem igazán megalapozott

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint nem megalapozottan vet ki vámokat az Egyesült Államok az európai árukra arra hivatkozva, hogy az Európai Unióban hiányos a kényszermunka-ellenőrzés. A Manilában megrendezett ASEAN-csúcstalálkozón részt vevő Kaja Kallas pénteken nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek.

Kaja Kallas a döntés kapcsán kijelentette, hogy „ha összehasonlítjuk a munkajogunkat az Egyesült Államokéval, akkor fizetett szabadságunk van, nagyon jó munkakörülményeket biztosítunk az alkalmazottainknak, szóval az amerikai indok nem igazán megalapozott”.

Az uniós főképviselő rámutatott arra, hogy az EU tisztázni akarja a kérdést Washingtonnal és emlékeztetett, hogy az Európai Unió teljesítette a tavaly megkötött transzatlanti kereskedelmi megállapodás keretében tett kötelezettségvállalásait. A politikus szerint sokkoló az amerikai intézkedés. Mint fogalmazott, „megállapodásunk volt Amerikával, és tartottuk magunkat ehhez a megállapodáshoz. Ezért negatív meglepetés, hogy ezt a megállapodást nem tartják be”.

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Kezdőlap    Gazdaság    Itt az újabb vámcsapás: szinte az egész világot érinti Trump döntése

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