Újabb személyi változás a Fidesz-frakcióban

A Fidesz-frakció azt írta: Bóka János frakcióvezetővé választásával és Szijjártó Péter mandátumának megüresedésével a Fidesz eddigi frakcióvezető-helyettesi helyeiből kettő megüresedett.

Bóka János frakcióvezető ajánlására a képviselőcsoport egyhangúlag döntött arról, hogy eggyel csökkenti a frakcióvezető-helyettesek számát, és az eddigi helyettesek - Balla György, Bencsik János, Gyopáros Alpár, Hegedűs Barbara, Kocsis Máté, Koncz Zsófia, Németh Balázs, Németh Zsolt, Szűcs Gábor és Zsigó Róbert – mellé Panyi Miklóst is frakcióvezető-helyettessé választja – ismertették.

Orbán Viktor pártelnök - a Fidesz országos elnökségével egyeztetett – javaslatára a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja kedden választotta meg Bóka Jánost a párt parlamenti frakcióvezetőjének, miután Gulyás Gergely július 13-án lemondott a posztról.