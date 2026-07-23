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Panyi Miklós országgyûlési képviselõ A Kamu-Zsolti bácsi ügy hiányzó láncszeme címmel tartott sajtótájékoztatón Budapesten 2026. július 15-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Újabb személyi változás a Fidesz-frakcióban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Panyi Miklóst a Fidesz országgyűlési frakcióvezető-helyettesének választották Bóka János új frakcióvezető ajánlására – közölte az ellenzéki képviselőcsoport csütörtökön a Facebookon.

A Fidesz-frakció azt írta: Bóka János frakcióvezetővé választásával és Szijjártó Péter mandátumának megüresedésével a Fidesz eddigi frakcióvezető-helyettesi helyeiből kettő megüresedett.

Bóka János frakcióvezető ajánlására a képviselőcsoport egyhangúlag döntött arról, hogy eggyel csökkenti a frakcióvezető-helyettesek számát, és az eddigi helyettesek - Balla György, Bencsik János, Gyopáros Alpár, Hegedűs Barbara, Kocsis Máté, Koncz Zsófia, Németh Balázs, Németh Zsolt, Szűcs Gábor és Zsigó Róbert – mellé Panyi Miklóst is frakcióvezető-helyettessé választja – ismertették.

Orbán Viktor pártelnök - a Fidesz országos elnökségével egyeztetett – javaslatára a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja kedden választotta meg Bóka Jánost a párt parlamenti frakcióvezetőjének, miután Gulyás Gergely július 13-án lemondott a posztról.

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Kezdőlap    Belföld    Újabb személyi változás a Fidesz-frakcióban

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