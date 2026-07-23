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Nyitókép: Pixabay

Elsorvad a söripar?

Infostart / MTI

A termelés legnagyobb arányú csökkenését Ausztráliában és Óceániában mérték, ahol 2,4 százalékkal, 1,8 milliárd literre esett vissza a kibocsátás. A komlótermesztés még gyorsabban zsugorodik, mint a sörtermelés.

Tavaly 0,7 százalékkal, 189,6 milliárd literre csökkent a világ sörtermelése, ami 1,4 milliárd literes visszaesés az előző évhez képest – derül ki a nürnbergi székhelyű BarthHaas, a világ legnagyobb komlókereskedőjének elemzéséből. Az adatok az alkoholmentes sörök termelését is tartalmazzák, amelyek több térségben egyre nagyobb szerepet kapnak.

A termelés legnagyobb arányú csökkenését Ausztráliában és Óceániában mérték, ahol 2,4 százalékkal, 1,8 milliárd literre esett vissza a kibocsátás.

Európában 1,6 százalékos csökkenéssel 51 milliárd liter sör készült, elsősorban a németországi és lengyelországi termelés visszaesése miatt.

Ázsiában 1,2 százalékkal, 59 milliárd literre mérséklődött a termelés. Az indiai növekedést ellensúlyozta a kínai, vietnámi, japán, dél-koreai és mianmari visszaesés. Kína továbbra is messze a világ legnagyobb sörtermelője, a globális kibocsátás több mint egyhatodát adja.

Észak-Amerikában 1,9 százalékkal, 34 milliárd literre csökkent a termelés. Az Egyesült Államokban közel 1 milliárd literrel esett vissza a kibocsátás, amit nem tudott ellensúlyozni Mexikó jelentős növekedése. Ezzel szemben Dél-Amerikában 1,7 százalékkal, 25 milliárd literre, Afrikában pedig 2,6 százalékkal, csaknem 17 milliárd literre nőtt a termelés.

Németország 7,9 milliárd literes kibocsátásával továbbra is a világ hatodik legnagyobb sörtermelője Kína, az Egyesült Államok, Brazília, Mexikó és Oroszország mögött.

A komlótermesztés még gyorsabban zsugorodik, mint a sörtermelés. A világ komlótermő területe 5,5 százalékkal 52 660 hektárra, a termés pedig 3,8 százalékkal 109 188 tonnára csökkent. A BarthHaas szerint ugyanakkor a kínálat továbbra is meghaladja a keresletet.

A vállalat az idei évre sem vár növekedést a sörtermelésben. Előrejelzése szerint az afrikai, ázsiai, valamint a közép- és dél-amerikai bővülést várhatóan ellensúlyozza az európai és észak-amerikai visszaesés, így a globális kibocsátás legfeljebb stagnálhat, de inkább enyhén csökkenhet. A komlópiaci helyzet emiatt továbbra is feszült maradhat.

A német sörpiac kilátásai különösen kedvezőtlenek. A Német Sörfőzők Szövetsége szerint az idei év első öt hónapjában a sörértékesítés több mint 5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A szervezet szerint a fogyasztás csökkenésének hátterében a bizonytalan gazdasági környezet, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok és a vendéglátóipar elhúzódó nehézségei állnak, ezért a következő években a német sörfőzdék számának további csökkenésére lehet számítani.

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