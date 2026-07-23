Az oktatási miniszter kinevezte a Klebelsberg Központ új vezetőjét

A tárcavezető megfogalmazása szerint Sinka Edit kinevezése nem egyszerű vezetőváltás, hanem szemléletváltás a Klebelsberg Központ élén. A fenntartó működésében a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba – írta Lannert Judit a közösségi oldalán.

Az új vezető célja, hogy rendszerszinten partneri viszony alakuljon ki az iskolákkal és a pedagógusokkal. „Szakmai párbeszéd, a szabad véleménynyilvánítás és a kölcsönös bizalom kell, hogy a jövőben meghatározza a Klebelsberg Központ működését” – olvasható a posztban.

Sinka Edit tanári végzettséggel több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetett kutatásokat, többek között az iskolafenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van programértékelésben.

Az elmúlt hetekben az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban ő koordinálta a tankerületek és a Klebelsberg Központ átvilágítását

– teszi hozzá a miniszter.

„Azt várom Sinka Edittől, hogy a Klebelsberg Központ mint minisztériumi háttérintézmény vezetőjeként segítse a gyerekközpontú és adatalapú működés megvalósulását a magyar iskolarendszerben” – fogalmaz Lannert Judit, hozzátéve, hogy az átvilágítás eredményeiről hamarosan tájékoztatni fogják közvéleményt.