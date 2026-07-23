Borzalmas véget ért a magyar fiatalok hegyi kirándulása

A három barát szerda reggel indult útnak a Hungerburgbahn völgyállomásától, céljuk a 2480 méter magas Kemacher csúcsának meghódítása volt. A túra során egy navigációs alkalmazást használtak, ám egy meredek szakaszon a GPS meghibásodott, ezért elvesztették a tájékozódási pontokat és letértek a tervezett útvonalról.

A nehéz terep ellenére folytatták az utat, ám délután, amikor elértek egy kisebb fennsíkra, úgy döntöttek, visszafordulnak. Az ereszkedés közben egyikük megcsúszott, és mintegy 150–200 métert zuhant a meredek, sziklás hegyoldalon – írja a Blikk, idézve a tirol.orf.at beszámolóját.

Társai azonnal segítséget kértek, egyikük pedig leereszkedett hozzá. A mentőhelikopter gyorsan a helyszínre érkezett, de az orvos már csak a fiatal férfi halálát tudta megállapítani.