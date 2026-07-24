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Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Gálik Zoltán az Arénában: több irányból rakná össze a baloldali politikai fordulat pénzügyi forrását az új brit kormányfő

Infostart / InfoRádió

Az új brit miniszterelnök klasszikus baloldali politikát hirdetett, amikor azt mondta, hogy minden törekvése az lesz, hogy az embereket szolgálja. Hogy erre honnan lesz forrása, erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

Baloldali, népjóléti ígéretek sokaságát tette az új brit munkáspárti miniszterelnök, Andy Burnham – köztük: áfacsökkentés, energiaár-kedvezmény –, de mint Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában rámutatott, Jolly Joker kérdés, hogy betartásukra honnan lesz pénz.

„Azt mondja, hogy például a digitális személyazonosító projekt – amit elődje, Keir Starmer nagyon nagy népszerűtlenség mellett megpróbált bevezetni – pénzeit erre át tudnák csoportosítani. Vannak viszont ezzel kapcsolatban olyan vélemények, amelyek szerint arra nem is tettek félre pénzt, fedezetlen program volt, úgyhogy egyelőre fel kell mérni a kincstár lehetőségeit, és meg kell nézni” – kommentálta a helyzetet Gálik Zoltán.

Rámutatott, az új kormányfő a gazdasági növekedésből származó plusz bevételeket is a bejelentett célok elérésére fordítaná, abban reménykednek, hogy az elmúlt évek kiszámíthatatlan növekedési viszonyai után nyugodtabb évek jönnek, a gazdaság stabil növekedési pályára áll, vagyis Andy Burnham úgy érezheti, hogy „kinövekedheti” az ország a szükséges forrásokat.

Ehhez persze szükséges a docens szerint, hogy a világjárvány után energiaválság és háborúk se legyenek, és sikeres legyen az iparpolitika teljes átalakítása.

„Rengeteg mindenről van szó, a félvezetőgyártásról, a mesterséges intelligenciáról, a járműgyártás megreformálásáról, a zöldenergia bevezetéséről, a klímapolitikai célok eléréséről, sőt Andy Burnham még az északi-tengeri olaj- és gázfúró mezők visszakapcsolását is ígérte, annak ellenére, hogy benne volt a Munkáspárt programjában, hogy újakat nem nyitnak, de a régieket valahogy megpróbálják megint bekapcsolni, összekapcsolni. Erre Donald Trump amerikai elnök is felkapta a fejét, hogy nahát, ez nem is olyan rossz politika, úgyhogy figyelnek nagyon. Úgyhogy ezzel próbálkozik most az új miniszterelnök” – ecsetelte az Arénában Gálik Zoltán.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült, nézze, hallgassa meg a teljes beszélgetést!

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Kezdőlap    Külföld    Gálik Zoltán az Arénában: több irányból rakná össze a baloldali politikai fordulat pénzügyi forrását az új brit kormányfő

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