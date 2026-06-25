Megvan az ETO új sportigazgatója

Az európai és a közel-keleti futballban is dolgozó 40 éves szakember UEFA A licences képesítéssel rendelkezik, szakmai háttere pedig erősen kötődik az edzőképzéshez, az akadémiai futballhoz és a tehetségfejlesztéshez – írja a klub honlapja.

Karrierje elején hazájában, a KV Mechelen utánpótlásában dolgozott, majd Szaúd-Arábiában, az al-Ahli akadémiáján vállalt szakmai vezetői feladatokat. Később a szaúdi futballban sportkoordinátori szerepkörben is dolgozott, majd visszatért a Mechelenhez, később pedig a Beerschot alkalmazásában állt.

A klub szerint Van Praet nemzetközi tapasztalata, akadémiai szemlélete és klubfejlesztési háttere új impulzust adhat a győri futballnak, elsődleges feladata lesz, hogy egyszerre eredményes, fenntartható és fejlődésorientált klubot építsen.

Június elején honfitársa, Steven Vanharen két idény után távozott a zöld-fehérektől.