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Sander Van Praet
Nyitókép: eto.hu

Megvan az ETO új sportigazgatója

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A belga Sander Van Praet lett a labdarúgó NB I-ben magyar bajnok ETO FC sportigazgatója.

Az európai és a közel-keleti futballban is dolgozó 40 éves szakember UEFA A licences képesítéssel rendelkezik, szakmai háttere pedig erősen kötődik az edzőképzéshez, az akadémiai futballhoz és a tehetségfejlesztéshez – írja a klub honlapja.

Karrierje elején hazájában, a KV Mechelen utánpótlásában dolgozott, majd Szaúd-Arábiában, az al-Ahli akadémiáján vállalt szakmai vezetői feladatokat. Később a szaúdi futballban sportkoordinátori szerepkörben is dolgozott, majd visszatért a Mechelenhez, később pedig a Beerschot alkalmazásában állt.

A klub szerint Van Praet nemzetközi tapasztalata, akadémiai szemlélete és klubfejlesztési háttere új impulzust adhat a győri futballnak, elsődleges feladata lesz, hogy egyszerre eredményes, fenntartható és fejlődésorientált klubot építsen.

Június elején honfitársa, Steven Vanharen két idény után távozott a zöld-fehérektől.

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