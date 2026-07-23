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A Hungaroring rajtrácsa és rajtvonala
Nyitókép: Facebook/Hungaroring

Lenyűgöző a Hungaroring a Forma–1 vezére szerint, tárgyalások következnek

Infostart / MTI

Stefano Domenicali, a Forma–1 elnök-vezérigazgatója szerint a felújított Hungaroring lenyűgöző, ők pedig készen állnak arra, hogy a mogyoródi F1-es futam hosszabb távú jövőjéről egyeztessenek az illetékesekkel.

A pálya 40. születésnapja és a hétvégi 41. Magyar Nagydíj alkalmából a versenysorozat első embere a formula.hu szaklapnak adott exkluzív interjút, amelyben kiemelte, 1986-ban még senki nem gondolta volna, hogy a mostanihoz mérhető fejlesztés megy majd végbe a Hungaroringen.

„Lenyűgöző. Rendkívül büszke vagyok arra, amit a promóter és a kormány végrehajtott, teljesítve a velünk kötött megállapodást, ami arról szólt, hogy a legjobb minőségű infrastruktúrát biztosítsák számunkra” – fogalmazott.

A 61 éves szakember azt mondta, nemzetközi szinten is „nagyon pozitív” a vélemény a Hungaroring Sport Zrt. és Magyarország elkötelezettségét illetően.

„Nemcsak a promóter, hanem az ország is úgy pozícionálja magát, hogy referenciaként szolgálhat a sport világában. Lehetne más a helyzet, de tényekkel lehet bizonyítani a hatékonyságot. Nem akarunk politizálni, 1986 óta azonban hihetetlen elkötelezettséget láttunk a Forma-1 iránt, függetlenül attól, ki volt a miniszterelnök vagy ki volt kormányon” – nyilatkozta Domenicali. Hozzátette, "Magyarország mindig elsődleges prioritásként kezelte a befektetések terén az F1-et és ezt nem fogjuk elfelejteni".

Az olasz szakember kiemelte, fontos, hogy a promótert képviselő Ariane Frank-Meulenbelt és a Hungaroring Sport Zrt.-t elnök-vezérigazgatóként irányító Gyulay Zsolt között hosszú évek óta stabil az együttműködés, ami a sportág érdekeit szolgálja.

Domenicali arról is beszélt, hogy Magyarország új kormányának tagjaival, a miniszterelnökkel és a miniszterekkel is örömmel várja a közös munkát.

„Meggyőződésem, hogy nemcsak a miniszterelnök, de a kormányában tevékenykedő miniszterek is értékelni fogják azt az erőfeszítést és nagy gazdasági hatást, amelyet a verseny az országra gyakorol. Igazán remélem, hogy lesz ideje megélni ezt az eseményt, és ha lesz ideje eljönni, örülni fogunk, ahogy a minisztereknek is” – fogalmazott.

Az elnök-vezérigazgató a hosszabb távú jövőről is szót ejtett, és jelezte, az elvégzett fejlesztésekre és az eddigi stabil együttműködésre alapozva ők készen állnak a tárgyalásokra.

„A Hungaroring 1986 óta szerepel a versenynaptárban, ez a legékesebb bizonyítéka az F1-es világbajnokság iránti hűségnek. Emellett elvégezték a megfelelő felújításokat, én pedig úgy gondolom, készen állunk rá, hogy a még távolabbi jövőről egyeztessünk” – jelentette ki.

Domenicali részletekbe nem bocsátkozott, de megemlítette, hogy később akár sprintfutamos hétvégére is sor kerülhet Mogyoródon. Az idén hat ilyen fordulót rendeznek, jövőre többet terveznek.

„Annyit elmondhatok, hogy a Hungaroring szerepel azon pályák listáján, amelyek esetében egyértelműen beszélhetünk erről, mert szeretnénk előrelépni ezen a területen” – mondta.

A 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órakor rendezik, a program azonban pénteken kezdődik a szabadedzésekkel. A hétvége eseményeit az M4 Sport közvetíti élőben.

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Kezdőlap    Sport    Lenyűgöző a Hungaroring a Forma–1 vezére szerint, tárgyalások következnek

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