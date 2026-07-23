ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.41
usd:
319.47
bux:
144316.22
2026. július 23. csütörtök Lenke
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivõi sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztérium épületének aulájában 2026. június 25-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Magyar Péter friss bejelentései: a törvényi minimumra csökkentjük az állami cégek vezetői létszámát, csökken a díjazásuk is – percről percre

Infostart

Szerdán kormányülés volt délben, a miniszterelnök Köböl Anita kormányszóvivővel tesz bejelentéseket. Szeptembertől jön a vényköteles gyógyszerek áfamentessége, dolgoznak a tűzifa áfamentességén és az egészséges élelmiszerek áfakulcsának csökkentésén is. Miniszterek, államtitkárok nem kapnak pénzt, ha felügyelőbizottsági tagok lesznek. Az állami cégek vezetőinél is jön a bérplafon. A miniszterelnök közölte, mennyi a fizetése, és azt is, hogy ennél többet egyetlen állami cég vezetője sem kereshet. Tárgyalnak a politikusok és velük egy háztartásban élők vagyonosodási vizsgálatáról is, 20 évre visszamenőleg.

2026.07.23. 13:02

Átvilágítás - egyetlen nap, 4 feljelentés az Eximbank ügyében

Magyar Péter: zajlik a korábbi kormányzati tevékenység átvilágítása, főként a kiadásoké. A gazdasági tárca csak csütörtökön 4 feljelentést volt kénytelen tenni a Szijjártó Péter alá tartozott Eximbankkal kapcsolatban. Nem maradhatnak következmények nélkül a törvénytelenségek.
1) 59 milliárdos ügylet, a Sofitel-projekt (Tiborcz István érdekeltsége), két nap alatt hozott döntést hoztak egy 140 oldalas dokumentum alapján, a szabályoktól való eltéréssel. Hűtlen és hanyag kezelés gyanúja merül fel
2) 126 milliárd forint, Szíjj László afrikai Duna Aszfalt-projektje
3) Zambia és Kongó közötti gyorsforgalmi út, híd, határátkelő építése: 101 milliárd forintra a magyar állam vállalt kezességet

2026.07.23. 13:00

Állami Számvevőszék

Magyar Péter: 15 éves az ÁSZ-törvény, meg kell nézni, jók-e a jogosítványai, össze kell hangolni a működését más szervekével, az Integritás Hatóságéval. Átfogó reform jön, most kezdődik a jogszabályalkotás. Hogy eddig mit tett az ÁSZ, mindenki tudja. Eddig Fidesz-közeli emberek ültek az élén. Megératt az idő itt is a rendszerváltásra.

2026.07.23. 12:54

Vagyonosodási vizsgálatok, ellenőrizhetőség 20 évre vissza

Magyar Péter: a cél, hogy 20 évre visszamenőleg lehessen vizsgálni a vagyonosodásokat. A mostani vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen. A politikusokkal egy háztartásban élők adatait is le kell adni. Európa több országában létezik ez a vizsgálati rendszer. Nagyságrendileg 1000 embert érint ez.

2026.07.23. 12:52

Áfacsökkentések még

Magyar Péter: a tűzifa áfáját még tél előtt 27-ről 5 százalékra csökkentjük. A bejelentésig még a biztosítékokat el kell fogadni. Az áfatörvényhez több jogszabályt módosítani kell. Továbbá az egészséges élelmiszerek áfáját is csökkentjük, ez évente 150-300 milliárdos tétel lesz a költségvetésnek, bevezetése előtt megfelelő árfigyelési rendszerre van szükség.

2026.07.23. 12:49

Gyógyszeráfa

Magyar Péter: korábbi bejelentésemnek megfelelően szeptember 1-től lenullázódik a vényköteles gyógyszerek áfája. Nagyon elszálltak a gyógyszerárak. Vannak már garanciái most is a burkolt áremelések megfékezésének. Vannak nyilvántartott áradatok, árat változtatni csak a NEAK-kal egyeztetve lehet. A gyógyszertárak nem tarthatják meg csak úgy a lenullázott áfa értékét. 41 ezer gyógyszerkészítmény van forgalomban, ebből több tízezer vényköteles.

2026.07.23. 12:48

Azbeszt

Magyar Péter: az Oladi-plató 12 kilométernyi útburkolatát felújítjuk. Egyébként az önkormányzatok fogják lehívni a pénzt az állami azbesztalapból, a munkát is ők végzik, végeztetik el.

2026.07.23. 12:45

Állami cégvezetők sorsa

Magyar Péter: a törvényi minimumra csökkentjük az állami cégek vezetői létszámát, csökken a díjazásuk is. Az én fizetésem 3,8 millió forint bruttó, ebben ebnne van a miniszterelnöki és a képviselői fizetésem. Ennél nem kereshetnek többet az állami cégvezetők sem. Orbán Viktor fizetése a végén már 7-8 millió forint volt bruttó.

2026.07.23. 12:43

Magyar Péter...

...következik.

2026.07.23. 12:42

Állami cégvezetők díjazása - spórolás jön

Köböl Anita: csökken a díjazás az állami cégvezetők esetében, a taglétszám is csökken a vezetésben. A miniszterek és államtitkárok sem kapnak pénzt, ha fb-tagok lesznek. Erről társadalmi egyeztetés jön.

2026.07.23. 12:41

Belügyi alapok

Köböl Anita: 122 milliárd forint értékben csoportosít át pénzeket a Belügyminisztérium, részben informatikai rendszerek fejlesztésére. Csaknem 150 millió forint kárpátaljai menekülteket segítő programokra is jut.

2026.07.23. 12:39

Azbesztmentesítés

Köböl Anita: a kormány segíti az önkormányzatokat, hogy felújítsa azokat az utakat, amelyekhez a határérték felett használtak azbeszttartalmú anyagot. Azbeszttérképpel rendelkező települések kaphatnak segítséget, amelyek vállalják, hogy mérik az azbesztkoncentrációt a levegőben, és erről 3 havonta jelentés tesznek.

2026.07.23. 12:37

Köböl Anita bevezetője a friss kormánydöntésekről

- iskolakezdési támogatás a rászorulóknak: 100 ezer forint értékben
- Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv: 3550 milliárd forint értékben
- zajlik a költségvetés átalakítása, a kórházi klímarekonstrukciós program és a kormányzati átvilágítás folyamata is.

2026.07.23. 12:33

Kezdünk!

A szerdai kormányülés döntéseit maga a miniszterelnök ismerteti kevéssel dél után. Tartson velünk, nem marad le semmiről! 12.30-kor Kormányszóvivői tájékoztatón ismerteti Magyar Péter miniszterelnök a szerdai kormányülés döntéseit, az eseményt az Infostart percről percre frissülő tudósítással követi, de a bejelentéseket az InfoRádióban is hallhatja.

Várható témák:

  • uniós pénzek, végrehajtandó programok, Baross Gábor-terv
  • NKA-botrány, nyomozás, elszámoltatás
  • nyári parlamenti munka, ügynökakták, alkotmányozási folyamat
  • államfői ügyek, a folyamat várható részletei.

A bejelentések után újságírói kérdésekre is válaszol a miniszterelnök.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter friss bejelentései: a törvényi minimumra csökkentjük az állami cégek vezetői létszámát, csökken a díjazásuk is – percről percre

kormány

magyar péter

kormányszóvivői tájékoztató

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter friss bejelentései: a törvényi minimumra csökkentjük az állami cégek vezetői létszámát, csökken a díjazásuk is
kormányzati tájékoztató percről percre

Magyar Péter friss bejelentései: a törvényi minimumra csökkentjük az állami cégek vezetői létszámát, csökken a díjazásuk is
Szerdán kormányülés volt délben, a miniszterelnök Köböl Anita kormányszóvivővel tesz bejelentéseket. Szeptembertől jön a vényköteles gyógyszerek áfamentessége, dolgoznak a tűzifa áfamentességén, és az egészséges élelmiszerek áfakulcsának csökkentésén is. Miniszterek, államtitkárok nem kapnak pénzt, ha felügyelőbizottsági tagok lesznek. Az állami cégek vezetőinél is jön a bérplafon. Tárgyalnak a politikusok és velük egy háztartásban élők vagyonosodási vizsgálatáról 20 évre visszamenőleg. Négy Eximbankhoz kötődő ügyben, 1000 milliárd forintos értékű ügyekben tettek feljelentést, köztük a volt Szofitel-szálló és a Duna Aszfalt ügyében.
 

Bejelentés: heteken belül áfamentes lesz a vényköteles gyógyszer

Átfogó közlekedési fejlesztések indulnak Budapesten – itt a lista

A javítóintézetek visszakerülnek a gyermekvédelem alá, már zajlik a folyamat

Felülvizsgálják a honvédségnél „fiatalítást” és vizsgálják a szolgálati járandóság rendszerét

Újragondolná a kormány a Gondosóra programot

VIDEÓ
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.23. csütörtök, 18:00
Szécsényi Gábor
Az Autó főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ugrik az olajár, nyomás alatt a fontos döntésre váró forint

Ugrik az olajár, nyomás alatt a fontos döntésre váró forint

A közel-keleti háború eszkalálódása miatt nyomás alatt van a forint: a magyar deviza árfolyama szerdán több nagyobb kilengést is produkált, eközben pedig kéthavi mélypontjára is gyengült. A dollár árfolyama nagyrészt stabilizálódott csütörtökön, az olajárak viszont továbbra is 90 dollár felett vannak, ami csökkentheti a globális kockázatvállalási kedvet és nyomás alatt tarthatja a magyar eszközöket. Mindeközben a japán jen egy negyven éve nem látott mélyponton stagnált, és egyelőre a fordulat legkisebb jele sem mutatkozik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb áfacsökkentéseket lengetett be Magyar Péter: itt az érintett termékek listája, erre készül a kormány

Újabb áfacsökkentéseket lengetett be Magyar Péter: itt az érintett termékek listája, erre készül a kormány

A szerdai kormányülést követően tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Köböl Anita kormányszóvivő, akik ismertették a kabinet legfontosabb döntéseit.

BBC
Business Sport Travel Science
'What was their crime?': BBC visits Iran school where strike killed 120 children

'What was their crime?': BBC visits Iran school where strike killed 120 children

Nearly five months on, grief is still raw as a teacher and a mother recall the horror of the attack in Minab.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 23. 12:45
Újabb személyi változás a Fidesz-frakcióban
2026. július 23. 12:12
12 helyen lesz ponthatárbuli: már csak néhány óra, és minden eldől a felvételizők számára
×
×