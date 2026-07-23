Magyar Péter friss bejelentései: a törvényi minimumra csökkentjük az állami cégek vezetői létszámát, csökken a díjazásuk is – percről percre

2026.07.23. 13:02 Átvilágítás - egyetlen nap, 4 feljelentés az Eximbank ügyében Magyar Péter: zajlik a korábbi kormányzati tevékenység átvilágítása, főként a kiadásoké. A gazdasági tárca csak csütörtökön 4 feljelentést volt kénytelen tenni a Szijjártó Péter alá tartozott Eximbankkal kapcsolatban. Nem maradhatnak következmények nélkül a törvénytelenségek.

1) 59 milliárdos ügylet, a Sofitel-projekt (Tiborcz István érdekeltsége), két nap alatt hozott döntést hoztak egy 140 oldalas dokumentum alapján, a szabályoktól való eltéréssel. Hűtlen és hanyag kezelés gyanúja merül fel

2) 126 milliárd forint, Szíjj László afrikai Duna Aszfalt-projektje

3) Zambia és Kongó közötti gyorsforgalmi út, híd, határátkelő építése: 101 milliárd forintra a magyar állam vállalt kezességet

2026.07.23. 13:00 Állami Számvevőszék Magyar Péter: 15 éves az ÁSZ-törvény, meg kell nézni, jók-e a jogosítványai, össze kell hangolni a működését más szervekével, az Integritás Hatóságéval. Átfogó reform jön, most kezdődik a jogszabályalkotás. Hogy eddig mit tett az ÁSZ, mindenki tudja. Eddig Fidesz-közeli emberek ültek az élén. Megératt az idő itt is a rendszerváltásra.

2026.07.23. 12:54 Vagyonosodási vizsgálatok, ellenőrizhetőség 20 évre vissza Magyar Péter: a cél, hogy 20 évre visszamenőleg lehessen vizsgálni a vagyonosodásokat. A mostani vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen. A politikusokkal egy háztartásban élők adatait is le kell adni. Európa több országában létezik ez a vizsgálati rendszer. Nagyságrendileg 1000 embert érint ez.

2026.07.23. 12:52 Áfacsökkentések még Magyar Péter: a tűzifa áfáját még tél előtt 27-ről 5 százalékra csökkentjük. A bejelentésig még a biztosítékokat el kell fogadni. Az áfatörvényhez több jogszabályt módosítani kell. Továbbá az egészséges élelmiszerek áfáját is csökkentjük, ez évente 150-300 milliárdos tétel lesz a költségvetésnek, bevezetése előtt megfelelő árfigyelési rendszerre van szükség.

2026.07.23. 12:49 Gyógyszeráfa Magyar Péter: korábbi bejelentésemnek megfelelően szeptember 1-től lenullázódik a vényköteles gyógyszerek áfája. Nagyon elszálltak a gyógyszerárak. Vannak már garanciái most is a burkolt áremelések megfékezésének. Vannak nyilvántartott áradatok, árat változtatni csak a NEAK-kal egyeztetve lehet. A gyógyszertárak nem tarthatják meg csak úgy a lenullázott áfa értékét. 41 ezer gyógyszerkészítmény van forgalomban, ebből több tízezer vényköteles.

2026.07.23. 12:48 Azbeszt Magyar Péter: az Oladi-plató 12 kilométernyi útburkolatát felújítjuk. Egyébként az önkormányzatok fogják lehívni a pénzt az állami azbesztalapból, a munkát is ők végzik, végeztetik el.

2026.07.23. 12:45 Állami cégvezetők sorsa Magyar Péter: a törvényi minimumra csökkentjük az állami cégek vezetői létszámát, csökken a díjazásuk is. Az én fizetésem 3,8 millió forint bruttó, ebben ebnne van a miniszterelnöki és a képviselői fizetésem. Ennél nem kereshetnek többet az állami cégvezetők sem. Orbán Viktor fizetése a végén már 7-8 millió forint volt bruttó.

2026.07.23. 12:43 Magyar Péter... ...következik.

2026.07.23. 12:42 Állami cégvezetők díjazása - spórolás jön Köböl Anita: csökken a díjazás az állami cégvezetők esetében, a taglétszám is csökken a vezetésben. A miniszterek és államtitkárok sem kapnak pénzt, ha fb-tagok lesznek. Erről társadalmi egyeztetés jön.

2026.07.23. 12:41 Belügyi alapok Köböl Anita: 122 milliárd forint értékben csoportosít át pénzeket a Belügyminisztérium, részben informatikai rendszerek fejlesztésére. Csaknem 150 millió forint kárpátaljai menekülteket segítő programokra is jut.

2026.07.23. 12:39 Azbesztmentesítés Köböl Anita: a kormány segíti az önkormányzatokat, hogy felújítsa azokat az utakat, amelyekhez a határérték felett használtak azbeszttartalmú anyagot. Azbeszttérképpel rendelkező települések kaphatnak segítséget, amelyek vállalják, hogy mérik az azbesztkoncentrációt a levegőben, és erről 3 havonta jelentés tesznek.

2026.07.23. 12:37 Köböl Anita bevezetője a friss kormánydöntésekről - iskolakezdési támogatás a rászorulóknak: 100 ezer forint értékben

- Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv: 3550 milliárd forint értékben

- zajlik a költségvetés átalakítása, a kórházi klímarekonstrukciós program és a kormányzati átvilágítás folyamata is.