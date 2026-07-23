Magyar Péter friss bejelentései: a törvényi minimumra csökkentjük az állami cégek vezetői létszámát, csökken a díjazásuk is – percről percre

Átvilágítás - egyetlen nap, 4 feljelentés az Eximbank ügyében
Magyar Péter: zajlik a korábbi kormányzati tevékenység átvilágítása, főként a kiadásoké. A gazdasági tárca csak csütörtökön 4 feljelentést volt kénytelen tenni a Szijjártó Péter alá tartozott Eximbankkal kapcsolatban. Nem maradhatnak következmények nélkül a törvénytelenségek.
1) 59 milliárdos ügylet, a Sofitel-projekt (Tiborcz István érdekeltsége), két nap alatt hozott döntést hoztak egy 140 oldalas dokumentum alapján, a szabályoktól való eltéréssel. Hűtlen és hanyag kezelés gyanúja merül fel
2) 126 milliárd forint, Szíjj László afrikai Duna Aszfalt-projektje
3) Zambia és Kongó közötti gyorsforgalmi út, híd, határátkelő építése: 101 milliárd forintra a magyar állam vállalt kezességet
Állami Számvevőszék
Magyar Péter: 15 éves az ÁSZ-törvény, meg kell nézni, jók-e a jogosítványai, össze kell hangolni a működését más szervekével, az Integritás Hatóságéval. Átfogó reform jön, most kezdődik a jogszabályalkotás. Hogy eddig mit tett az ÁSZ, mindenki tudja. Eddig Fidesz-közeli emberek ültek az élén. Megératt az idő itt is a rendszerváltásra.
Vagyonosodási vizsgálatok, ellenőrizhetőség 20 évre vissza
Magyar Péter: a cél, hogy 20 évre visszamenőleg lehessen vizsgálni a vagyonosodásokat. A mostani vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen. A politikusokkal egy háztartásban élők adatait is le kell adni. Európa több országában létezik ez a vizsgálati rendszer. Nagyságrendileg 1000 embert érint ez.
Áfacsökkentések még
Magyar Péter: a tűzifa áfáját még tél előtt 27-ről 5 százalékra csökkentjük. A bejelentésig még a biztosítékokat el kell fogadni. Az áfatörvényhez több jogszabályt módosítani kell. Továbbá az egészséges élelmiszerek áfáját is csökkentjük, ez évente 150-300 milliárdos tétel lesz a költségvetésnek, bevezetése előtt megfelelő árfigyelési rendszerre van szükség.
Gyógyszeráfa
Magyar Péter: korábbi bejelentésemnek megfelelően szeptember 1-től lenullázódik a vényköteles gyógyszerek áfája. Nagyon elszálltak a gyógyszerárak. Vannak már garanciái most is a burkolt áremelések megfékezésének. Vannak nyilvántartott áradatok, árat változtatni csak a NEAK-kal egyeztetve lehet. A gyógyszertárak nem tarthatják meg csak úgy a lenullázott áfa értékét. 41 ezer gyógyszerkészítmény van forgalomban, ebből több tízezer vényköteles.
Azbeszt
Magyar Péter: az Oladi-plató 12 kilométernyi útburkolatát felújítjuk. Egyébként az önkormányzatok fogják lehívni a pénzt az állami azbesztalapból, a munkát is ők végzik, végeztetik el.
Állami cégvezetők sorsa
Magyar Péter: a törvényi minimumra csökkentjük az állami cégek vezetői létszámát, csökken a díjazásuk is. Az én fizetésem 3,8 millió forint bruttó, ebben ebnne van a miniszterelnöki és a képviselői fizetésem. Ennél nem kereshetnek többet az állami cégvezetők sem. Orbán Viktor fizetése a végén már 7-8 millió forint volt bruttó.
Magyar Péter...
...következik.
Állami cégvezetők díjazása - spórolás jön
Köböl Anita: csökken a díjazás az állami cégvezetők esetében, a taglétszám is csökken a vezetésben. A miniszterek és államtitkárok sem kapnak pénzt, ha fb-tagok lesznek. Erről társadalmi egyeztetés jön.
Belügyi alapok
Köböl Anita: 122 milliárd forint értékben csoportosít át pénzeket a Belügyminisztérium, részben informatikai rendszerek fejlesztésére. Csaknem 150 millió forint kárpátaljai menekülteket segítő programokra is jut.
Azbesztmentesítés
Köböl Anita: a kormány segíti az önkormányzatokat, hogy felújítsa azokat az utakat, amelyekhez a határérték felett használtak azbeszttartalmú anyagot. Azbeszttérképpel rendelkező települések kaphatnak segítséget, amelyek vállalják, hogy mérik az azbesztkoncentrációt a levegőben, és erről 3 havonta jelentés tesznek.
Köböl Anita bevezetője a friss kormánydöntésekről
- iskolakezdési támogatás a rászorulóknak: 100 ezer forint értékben
- Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv: 3550 milliárd forint értékben
- zajlik a költségvetés átalakítása, a kórházi klímarekonstrukciós program és a kormányzati átvilágítás folyamata is.
Kezdünk!
A szerdai kormányülés döntéseit maga a miniszterelnök ismerteti kevéssel dél után. Tartson velünk, nem marad le semmiről! 12.30-kor Kormányszóvivői tájékoztatón ismerteti Magyar Péter miniszterelnök a szerdai kormányülés döntéseit, az eseményt az Infostart percről percre frissülő tudósítással követi, de a bejelentéseket az InfoRádióban is hallhatja.
Várható témák:
- uniós pénzek, végrehajtandó programok, Baross Gábor-terv
- NKA-botrány, nyomozás, elszámoltatás
- nyári parlamenti munka, ügynökakták, alkotmányozási folyamat
- államfői ügyek, a folyamat várható részletei.
A bejelentések után újságírói kérdésekre is válaszol a miniszterelnök.