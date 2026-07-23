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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtóértekezletet tart a 27 tagú biztosi testület heti ülése után Brüsszelben 2026. április 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Jön az árplafon az orosz olajnak, itt vannak az újabb szankciók

Infostart / MTI

Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei politikai megállapodásra jutottak a 21. Oroszország elleni szankciós csomagról.

Az orosz kőolajra vonatkozó árplafon módosításának egy évre történő befagyasztása biztosítja, hogy az orosz hadi gépezet ne profitálhasson a piaci megrázkódtatásokból - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön, miután az Európai Unió tagállamainak nagykövetei politikai megállapodásra jutottak a 21. Oroszország elleni szankciós csomagról.

Az X-en közzétett bejegyzésében a bizottsági elnök közölte, hogy az új intézkedéscsomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta-vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az uniós tranzakciós tilalom alá eső szervezetek listájára.

Az orosz kőolajra vonatkozó árplafon módosításának egy évre történő befagyasztása biztosítja, hogy az orosz hadi gépezet ne profitálhasson a piaci megrázkódtatásokból - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön, miután az Európai Unió tagállamainak nagykövetei politikai megállapodásra jutottak a 21. Oroszország elleni szankciós csomagról.

Von der Leyen hangsúlyozta: az új intézkedések tovább gyengítik az orosz háborús erőfeszítések gazdasági alapjait. Hozzátette:

az Európai Unió első alkalommal vezet be intézkedéseket az Oroszország úgynevezett árnyékflottáját segítő hajókkal szemben.

Emellett fontos lépés történt afelé is, hogy hivatalosan megtiltsák az orosz fegyveres erők harcosainak belépését az Európai Unió területére.

A bizottsági elnök szerint a szankciók elfogadására olyan időszakban került sor, amikor Ukrajna katonai téren lendületet szerzett, miközben az uniós intézkedések tovább gyengítik Oroszország háborús képességeinek gazdasági hátterét.

Uniós diplomaták a Reuters hírügynökségnek azt nyilatkozták, hogy Görögországgal kompromisszum született az orosz cseppfolyósított földgázra (LNG) vonatkozó korlátozások enyhítéséről. Athén mentességet kapott arra, hogy hajózási vállalatai továbbra is szállíthassanak LNG-t az Északi-sarkvidékről. Görögország meghatározó szereplője az európai LNG-szállítóhajó-piacnak, és globálisan is a legnagyobbak közé tartozik Japán, Kína és az Egyesült Államok mellett. A szankciós csomag technikai véglegesítése még csütörtökön lezárul, ezt követően írásbeli eljárás keretében hivatalosan is elfogadják.

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