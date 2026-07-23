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Nyitókép: Krizsán Csaba

Megvan a férfi kézilabda-válogatott új szövetségi kapitánya

Infostart / MTI

Sótonyi Lászlót nevezte ki a férfi válogatott szövetségi kapitányának a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ).

Az 56 esztendős Sótonyi játékosként 190 mérkőzésen öltötte magára a nemzeti csapat mezét. Az elmúlt szezonban hatodik helyen végzett a Nemzeti Kézilabda Akadémia első osztályú csapatával a bajnokságban, a junior válogatottal 2023-ban világbajnoki ezüstérmet nyert, a vasárnap zárult Európa-bajnokságon pedig története első aranyérméig vezette az együttest. A felnőtt válogatott irányítására három évre kapott megbízást.

Elődjét, Chema Rodríguezt június közepén menesztette az MKSZ azt követően, hogy a válogatott egy góllal elveszítette párharcát a Szerbiával szembeni selejtezőben, majd nem kapott szabadkártyát, így nem lesz ott a januári világbajnokságon.

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