ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.28
usd:
318.48
bux:
144765.41
2026. július 22. szerda Magdolna
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntõ ülése után a jegybank épületében 2026. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Lejjebb nyomnák a banki költségeket, és szeptemberben nagy döntés jöhet a kamatokról

Infostart / MTI

Egyhangúlag elfogadásra javasolta a parlamentnek a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentését és beszámolóját az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottsága szerdai ülésén, amelyen a Fideszes és a KDNP-s tagok nem vettek részt.

Varga Mihály jegybankelnök a 120 oldalas jelentésről szóló összefoglalójában kiemelte: vezetése óta az MNB az alapfeladatára koncentrál, ami az árstabilitás elérése és fenntartása, vagyis, hogy a gazdaság minél kisebb infláció mellett működjön, minél kisebb infláció legyen az, amelyik az emberek jövedelmét, vagyonát és más eszközeit érinti. „Ez volt a legfontosabb feladatunk, ez törvényi kötelezettségünk is, emellett arra kívántunk koncentrálni, hogy az árfolyam stabilizálásával és a tartalékok növelésével tegyük ütőképessé a monetáris politikát” – fogalmazott.

Az infláció a tavaly év eleji 5,5 százalékos szintről 2025. decemberre a 3,3 százalékra, a jegybanki toleranciasáv közelébe csökkent, majd idén év elején 2,1 százalékra a kedvező tendencia folytatódásával. Ez részben az erősebb árfolyamnak is köszönhető, illetve annak, hogy az év eleji átárazások mértéke 25 éve nem volt ilyen alacsony - mondta.

Varga Mihály

nem hisz abban, hogy hosszú távon egy gazdaságot csak leértékeléssel, gyenge valutával, gyenge árfolyammal lehet versenyképessé tenni. Ez átmenetileg okozhat sikereket,

de hosszú távon versenyképessé biztosan nem tesz egy gazdaságot. Ezért is az árfolyam nem közvetlen célja a monetáris politikának, nincs árfolyamcélja a jegybanknak – szögezte le.

Az ország devizatartalékáról elmondta: 2024 végén 44 milliárd euró volt, jelenleg 61 milliárd euró fölötti.

Arra törekedtek, hogy ezt a tartalékot építsék, mert ez a befektetők számára eligazítást ad egy ország működőképességéről, vagy éppen gyenge pontjairól.

Történelmileg soha ilyen magas nem volt a tartalék mint most – mondta. Megjegyezte:

110 tonna aranytartalékkal rendelkezik az ország, ami a biztonságot szolgálja.

Beszámolt arról is, hogy 2025-ben a bankrendszer nem csak megőrizte, hanem meg is erősítette a stabilitását, tőkemegfelelési mutatója 2025 végén 20 százalékon állt, ami erős tőkehelyzetet jelent, bőven a szabályozói elvárások feletti tartalékkal rendelkezik. Tavaly 1065 intézmény felügyeletét látta el az MNB.

Elmondása szerint a korábbi időszakkal ellentétben az MNB a fő feladatára koncentrál, a tavalyi és az idei évben ennek érdekében határozott lépéseket tettek. Felszámolták a korábbi vezetés hagyatékát, a bank a jogszabályban rögzített klasszikus jegybanki mandátumának végrehajtásához tért vissza. Az alapítványokat átadták egy olyan menedzsmentnek, amely az alapítványi kör vagyonmentésével foglalkozik most. A székház-ügyben feljelentést tettek. Polgári peres eljárást is indítottak annak érdekében, hogy az igazukat a kivitelezővel szemben érvényesíteni tudják.

Kérdésre közölte: látnak teret a banki költségek további csökkentésére, a szabályozói oldalról olcsóbb számlavezetési és hitelezési költségekre törekednek. Kamatcsökkentésre vonatkozó felvetésre elmondta: az előretekintő árazások alapján a nyári kamatcsökkentési ciklust követően a szeptemberben elkészülő Inflációs jelentés alapján döntenek a folytatásról.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Lejjebb nyomnák a banki költségeket, és szeptemberben nagy döntés jöhet a kamatokról

országgyűlés

gazdaság

varga mihály

mnb

beszámoló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új vasúti híd épül Budapesten a Duna fölött – itt vannak a részletek

Új vasúti híd épül Budapesten a Duna fölött – itt vannak a részletek
Elkezdődik a Gubacsi vasúti híd 31 milliárd forintos fejlesztése, amely a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik fontos beruházása.
 

2051-ig titkosították a nemzetbiztonsági bizottság ülését, Szijjártó Pétert is meghallgatnák

Eltörlik a Költségvetési Tanács vétójogát

Megvan a kormányzati ellenőrző szerv új elnöke

Lemond a legfőbb ügyész

„Nyílt politikai irányítás alá kerülhet az ügyészség” – reagált a Fidesz

Továbbra sem áll le a parlament, íme, a program

Orbán Viktor: mostantól minden illegitim, a cél a jogállam békés visszaállítása

Sulyok Tamás: a rendszerváltáskor kialakított jogállamiság lényegében megszűnt

Újabb energiaválság szabadulhat a világra

Újabb energiaválság szabadulhat a világra

A Hormuzi-szorosban a háború idején bevezetett iráni és amerikai blokádok után itt a harmadik: a Teheránnal szövetséges jemeni húszik közölték, hogy megtámadnak bármely tankert, amely szaúdi olajat szállít, azaz bejelentették a saját blokádjukat. Ennek nyomán több olajszállító hajó fordult vissza.
VIDEÓ
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.23. csütörtök, 18:00
Szécsényi Gábor
Az Autó főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olajra lépett a forint

Olajra lépett a forint

Az MNB kamatcsökkentését követően továbbra is 360 forint felett mozog az euró árfolyama. A magyar deviza gyengülése mögött főként az iráni háború újabb eszkalációja és az olajárak újbóli emelkedése, a dollár erősödése és az MNB iránymutatása állhat. Az emelkedő olajárak és az amerikai állampapírhozamok növekedése által támogatott dollár eközben négy évtizedes mélypontra taszította a japán jent, így a piac feszülten figyeli a lehetséges japán devizapiaci intervenciót.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hoppá, erre ki számított?! Pep Guardiola lehet a következő olasz kapitány, egyre közelebb a megyegyezés

Hoppá, erre ki számított?! Pep Guardiola lehet a következő olasz kapitány, egyre közelebb a megyegyezés

Az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) elnöke megerősítette, hogy komolyan érdeklődnek Pep Guardiola iránt, akit szívesen látnának a nemzeti csapat kispadján.

BBC
Business Sport Travel Science
US to announce deal allowing Saudi Arabia to develop nuclear power

US to announce deal allowing Saudi Arabia to develop nuclear power

The agreement could be worth billions of dollars to the US, whose companies could be involved in building a facility to produce enriched uranium.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 22. 16:43
Varga Mihály: az Erste komoly vállalásokat tett Magyarország irányába
2026. július 22. 11:40
Itt a féléves hiány: 80 százalék, 3382 milliárd forint
×
×