Eltörlik a Költségvetési Tanács vétójogát

Az Alaptörvény 17. módosítása hatályon kívül helyezte azt a szabályt, amely szerint a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásához a Költségvetési Tanács előzetes hozzájárulása kell. Ez a törvényjavaslat pedig megszünteti a tanács vétójával összefüggő rendelkezést – mondta előterjesztői expozéjában Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

„Ez a vétójog még a tanács az elnöke szerint sem volt több üres formalitásnál, hiszen mi sem volt könnyebb az előző leköszönt kormány számára, minthogy az adósságszabálynak látszólag megfelelő költségvetéseket fogadjon el a megelőző év tavaszán, hogy aztán mindenféle következmény nélkül túllépje a hiánycélokat, vagy átpakoljon rendeleti úton milliárdokat egyik zsebből a másikba” – indokolt.

A Tisza vezérszónoka azt emelte ki az indítványból, hogy 2027-től a következő esztendőre vonatkozó költségvetési javaslatot október 1. és október 31. között kell benyújtani, a tervezés ütemtervét azonban már augusztus végéig kötelező lesz közzétenni. Az általános tartalékot külön meg kell majd indokolni, és tárgyévi kötelezettséget ezentúl csak jóváhagyott, ténylegesen rendelkezésre álló keretből lehet vállalni – ismertette Gyugy Zsolt.

A fideszes Bencsik János szerint a Költségvetési Tanács vétójogának megvonásával a Tisza olyan költségvetést fogadhat el, ami miatt növekedhet az államadósság.

A KDNP-s Hargitai János felidézte: azért emelték be az Alaptörvénybe német mintára az adósságfék intézményét, hogy megakadályozzák a korábban jellemző esztelen költekezést, és ezért vezették be a Költségvetési Tanács vétójogát is.

Ez utóbbi eltörlését a Mi Hazánk is ellenzi – jelezte a párt vezérszónoka, Szabadi István. „A Költségvetési Tanács álláspontja ezzel nem tudja megakadályozni a költségvetés parlamenti elfogadását, ami már ad némi aggodalomra okot” – fogalmazott.

Boda Nikoletta államtitkár zárszavában azt mondta, hogy a Költségvetési Tanács költségvetése elkülönített előirányzat lesz az Országgyűlés fejezetén belül. Szerinte ez garancia arra, hogy a testület befolyásmentesen végezhesse a munkáját. A tanácsnak ugyanis eddig az Országgyűlés Hivatalával kellett egyezkednie a finanszírozásáról.