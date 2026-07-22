ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.28
usd:
318.34
bux:
144709.32
2026. július 22. szerda Magdolna
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Macroshot of a 200 Hungarian Forint note
Nyitókép: HendrikDB/Getty Images

Eltörlik a Költségvetési Tanács vétójogát

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A testület a jövőben csak véleményezheti a központi büdzsét, amit minden évben októberben kell majd benyújtani. Erről szólnak azok a módosítások, amelyeket megvitatott az Országgyűlés.

Az Alaptörvény 17. módosítása hatályon kívül helyezte azt a szabályt, amely szerint a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásához a Költségvetési Tanács előzetes hozzájárulása kell. Ez a törvényjavaslat pedig megszünteti a tanács vétójával összefüggő rendelkezést – mondta előterjesztői expozéjában Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

„Ez a vétójog még a tanács az elnöke szerint sem volt több üres formalitásnál, hiszen mi sem volt könnyebb az előző leköszönt kormány számára, minthogy az adósságszabálynak látszólag megfelelő költségvetéseket fogadjon el a megelőző év tavaszán, hogy aztán mindenféle következmény nélkül túllépje a hiánycélokat, vagy átpakoljon rendeleti úton milliárdokat egyik zsebből a másikba” – indokolt.

A Tisza vezérszónoka azt emelte ki az indítványból, hogy 2027-től a következő esztendőre vonatkozó költségvetési javaslatot október 1. és október 31. között kell benyújtani, a tervezés ütemtervét azonban már augusztus végéig kötelező lesz közzétenni. Az általános tartalékot külön meg kell majd indokolni, és tárgyévi kötelezettséget ezentúl csak jóváhagyott, ténylegesen rendelkezésre álló keretből lehet vállalni – ismertette Gyugy Zsolt.

A fideszes Bencsik János szerint a Költségvetési Tanács vétójogának megvonásával a Tisza olyan költségvetést fogadhat el, ami miatt növekedhet az államadósság.

A KDNP-s Hargitai János felidézte: azért emelték be az Alaptörvénybe német mintára az adósságfék intézményét, hogy megakadályozzák a korábban jellemző esztelen költekezést, és ezért vezették be a Költségvetési Tanács vétójogát is.

Ez utóbbi eltörlését a Mi Hazánk is ellenzi – jelezte a párt vezérszónoka, Szabadi István. „A Költségvetési Tanács álláspontja ezzel nem tudja megakadályozni a költségvetés parlamenti elfogadását, ami már ad némi aggodalomra okot” – fogalmazott.

Boda Nikoletta államtitkár zárszavában azt mondta, hogy a Költségvetési Tanács költségvetése elkülönített előirányzat lesz az Országgyűlés fejezetén belül. Szerinte ez garancia arra, hogy a testület befolyásmentesen végezhesse a munkáját. A tanácsnak ugyanis eddig az Országgyűlés Hivatalával kellett egyezkednie a finanszírozásáról.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Eltörlik a Költségvetési Tanács vétójogát

országgyűlés

vita

költségvetési tanács

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
2051-ig titkosították a nemzetbiztonsági bizottság ülését, Szijjártó Pétert is meghallgatnák

2051-ig titkosították a nemzetbiztonsági bizottság ülését, Szijjártó Pétert is meghallgatnák
Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is is meghallgatná az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén a Tisza Párt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban – mondta Czakó Czirbus Pál, a bizottság kormánypárti tagja a testület szerdai, zárt ülése után.
 

Megvan a kormányzati ellenőrző szerv új elnöke

Lemond a legfőbb ügyész

Továbbra sem áll le a parlament, íme, a program

Orbán Viktor: mostantól minden illegitim, a cél a jogállam békés visszaállítása

Orbán Viktor: mostantól minden illegitim, a cél a jogállam békés visszaállítása

Eljött az önkény kora, az utolsó legitim államfő Sulyok Tamás. A Fidesz nem vesz részt az új közjogi méltóságok megválasztásában, és mindegyiküket illegitimnek fogja tekinteni. A Fidesz célja a demokrácia visszaállítása – mondta Orbán Viktor. A Fidesz elnöke Bóka Jánossal, a Fidesz kedden megválasztott parlamenti frakcióvezetőjével tartott tájékoztatót. Az InfoRádió kérdésére beszélt Szijjártó Péter döntéséről is.
 

Sulyok Tamás: a rendszerváltáskor kialakított jogállamiság lényegében megszűnt

VIDEÓ
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.22. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így is lehet enyhíteni a lakáshiányt: komoly tőke áramlik az egyik északi állam lakáspiacára

Így is lehet enyhíteni a lakáshiányt: komoly tőke áramlik az egyik északi állam lakáspiacára

A Schroders Capital tovább bővíti európai ingatlanhitelezési tevékenységét, és összesen 362 millió dán korona, azaz mintegy 48,4 millió euró értékben nyújt finanszírozást két dániai lakóingatlan-fejlesztéshez - írta meg az IPE Real Assets. Az alapkezelő a hitelek révén a lakásszektor finanszírozásában és a skandináv piacon egyaránt erősíti pozícióját. A finanszírozási konstrukció egy napon talán a magyar lakóingatlan-fejlesztések számára is vonzó lehet - ezekről is szó lesz a Property Investment Forum konferencián, érdemes lesz eljönni!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly pénzügyi gondok a patinás magyar színházban: hónapok óta nem kaptak fizetést a művészek

Komoly pénzügyi gondok a patinás magyar színházban: hónapok óta nem kaptak fizetést a művészek

Fizetési nehézségekkel küzd a Magyar Színház, emiatt a külső munkatársak egy része hónapok óta nem kapta meg a járandóságát.

BBC
Business Sport Travel Science
US to announce deal allowing Saudi Arabia a nuclear programme

US to announce deal allowing Saudi Arabia a nuclear programme

The agreement would fulfil a long-held Saudi ambition but could attract concern in Israel and from some US lawmakers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 22. 16:20
Újabb embert vettek őrizetbe, a Fidesz szerint politikai leszámolás zajlik az NKA-ügyben
2026. július 22. 16:08
Nagy bajt észleltek a Rákos-pataknál – fotók, figyelmeztetés
×
×