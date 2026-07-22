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Placido Domingo spanyol operaénekes Marija Katajeva orosz mezzoszopránnal énekel duettet moszkvai hangversenyén 2019. október 17-én. A Novaja Rosszija zenekart Eugene Kohn amerikai karmester vezényli.
Nyitókép: Placido Domingo spanyol operaénekes Marija Katajeva orosz mezzoszopránnal énekel duettet moszkvai hangversenyén 2019. október 17-én. MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Visszatér az Operába Plácido Domingo, nem akármilyen műsorral

Infostart / MTI

Verdi-gálával lép a Magyar Állami Operaház színpadára Plácido Domingo szeptember 23-án, partnere Sáfár Orsolya, Mester Viktória, Brickner Szabolcs és Cser Krisztián lesz.

A dalszínház szerdai közleménye szerint a szeptemberi gála Verdi életművének széles keresztmetszetét kínálja, a műsorban Domingo a Nabucco, a Macbeth, A végzet hatalma, a Traviata, a Don Carlos, a Simon Boccanegra és A trubadúr ikonikus baritonszerepeit szólaltatja meg.

Az esten a Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát Dénes István vezényli.

Az Opera hűségprogramjának tagjai július 23-tól,

a nagyközönség július 24-től válthat jegyet az estre.

Mint a közleményben kiemelik, kevés zeneszerző kapcsolódik olyan szorosan Plácido Domingo rendkívüli pályafutásához, mint Giuseppe Verdi. A spanyol művész a tenor szerepkör legnagyobb sikereitől a Verdi-baritonszerepek világszerte ünnepelt megszólaltatásáig évtizedeken át formálta a szerző hőseit és tragikus alakjait a világ operaszínpadain.

Az est a magyar operaélet művészeit is felvonultatja, akik közül többen is dolgoztak már a világhírű énekessel. Sáfár Orsolya szoprán 2016-ban és 2022-ben volt a művész partnere a dalszínházban rendezett gálákon. Brickner Szabolcs tenor és Cser Krisztián basszus 2022-ben aratott sikert a Simon Boccanegrában, amely egyben Domingo debütálása is volt teljes színpadi előadásban az Operaházban, Mester Viktória mezzoszoprán pedig első alkalommal énekel egy színpadon Domingóval.

Plácido Domingót csaknem több mint fél évszázados kapcsolat fűzi a magyar közönséghez. Az Erkel Színházban már 1973-ban és 1987-ben is fellépett, később koncertezett a Népstadionban, az Arénában és Szegeden, valamint baritonként is bemutatkozott a hazai közönség előtt.

A Magyar Állami Operaházzal való kapcsolata különösen az elmúlt években vált szorossá: 2009-ben az általa alapított Operalia nemzetközi énekverseny budapesti döntőjén vezényelte az Opera Zenekarát, majd a dalszínház 2022-es újranyitásán ismét karmesterként állt az együttes élére. Ugyanebben az évben első operaházi jelmezes előadásain a Simon Boccanegra címszerepét énekelte, míg 2023-ban a Nabucco legismertebb részleteivel aratott nagy sikert, valamint több hangfelvételt is készített az Opera Eiffel Műhelyházában.

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