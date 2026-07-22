Újabb magyar borokra került rá a sokat jelentő „pecsét”

Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a Mura borvidéken, Magyarország délnyugati részén, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat- és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal.

Az oltalom a fehér-, a vörös- és a sillerborokra terjed ki.

A siller hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörösbor között helyezkedik el. A borok jellegzetes ízvilágát a térség természeti adottságai, így az enyhe, csapadékos éghajlat és a Mura folyó hatása alakítja. A fehérborokat friss savak és gyümölcsös aromák jellemzik, míg a siller- és vörösborok intenzív ízvilágában a piros bogyós gyümölcsök jegyei dominálnak.

A „Mura/Murai” elnevezés felvételével az Európai Unió eAmbrosia adatbázisában nyilvántartott oltalom alatt álló földrajzi árujelzők száma meghaladja a 3900-at.