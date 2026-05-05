ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.25
usd:
310.73
bux:
135368.7
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Marco Rossi szövetségi kapitány az Örményország - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a jereváni Szargszján Köztársasági Stadionban 2025. november 13-án. A magyar válogatott 1-0-ra nyert.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Különleges húzásokra készül Marco Rossi

Infostart / MTI

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya közölte, a szokásosnál több játékost hív majd meg a nemzeti együttes júniusi felkészülési mérkőzéseire, a keret ráadásul hosszabb ideig készülhet majd együtt.

A magyar válogatott júniusban két felkészülési mérkőzést játszik, 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénábann, négy nappal később pedig Kazahsztánnal csap össze a debreceni Nagyerdei Stadionban.

Marco Rossi május 12-én, kedden hirdet keretet, ennek kapcsán a szakember a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján elárulta, a júniusi felkészülés több szempontból is különleges lesz.

„Élünk azzal a lehetőséggel, hogy a legtöbb bajnokság május közepén véget ér. A szezon befejeztével minden kerettag kap egy hét pihenőt, hogy aztán május huszonhatodikán megkezdjük a munkát Telkiben. Keddtől péntekig edzünk, de ez csak amolyan felvezetés lesz, a játékosoknak nem kell az edzőközpontban aludniuk. Reggel bejönnek, délelőtt edzünk, a közös ebédet követően pedig hazamehetnek – persze, aki szeretne, bent maradhat. Fizikai felméréseket is végzünk majd, meglátjuk, hogy egy hosszú idény után ki mennyire lesz terhelhető.”

Mint mondta: könnyen elképzelhető, hogy lesz újonc is a keretben, amibe a tervek szerint össszesen 29-en kapnak majd meghívót: négy kapus és huszonöt mezőnyjátékos.

„Könnyen elképzelhető, hogy lesz újonc a keretben. Természetesen csak azok számíthatnak meghívóra, akik huzamosabb ideje jó teljesítményt nyújtanak. Ha valakinek van egy-két jó meccse, az nem elég a kerettagsághoz, kizárólag olyan játékosok jöhetnek szóba, akik folyamatosan jól futballoznak. Vitális Milán esete jó példa. Amikor először behívtuk, mindenki azt kérdezgette, ki ez a srác, miért válogatott? Nos, azért, mert itt a helye. Meccsről meccsre, hétről hétre, hónapról hónapra kimagaslóan teljesít, nem csak csapata, a Győr, hanem a bajnokság egyik legjobbjává nőtte ki magát” – fogalmazott a kapitány

Rossi Debrecenben is remek hangulatot vár

A Puskás Aréna az otthonunk, imádunk ott játszani, a hangulat rendre fantasztikus. Biztos vagyok abban, hogy a Nagyerdei Stadionban is az lesz. Úgy gondolom, a debrecenieket is boldoggá teszi, hogy ott lépünk pályára, a Loki idei remek szereplése csak fokozza a szurkolók lelkesedését. A két évvel ezelőtti Európa-bajnokság előtt is játszottunk egy mérkőzést Debrecenben Izrael ellen, akkor csodálatos légkörben nyertünk, mindent megteszünk azért, hogy Kazahsztán ellen se legyen ez másként – hangsúlyozta

Mint a szövetség tájékoztatásában olvasható, a finnek elleni meccsre május 11-én, a kazahok ellenire egy héttel később kezdődik majd a jegyárusítás.

Kezdőlap    Sport    Különleges húzásokra készül Marco Rossi

labdarúgás

magyar válogatott

marco rossi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

Magyar Péter két napra Rómába utazott, kiderült, ki irányítja addig a kormányalakítást

Így működik majd a Tisza-kormány: megszólalt a miniszter

Közös állásfoglalást adtak ki az NKA volt vezetői, Magyar Péter kivizsgálást ígért

Ezt várja a gazdaságpolitikától a bankszövetség elnöke

Karácsony Gergely benyújtotta a kormánynak részletes igénylistáját

VIDEÓ
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.05. kedd, 18:00
Szalai Máté
a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Holnap éjféltől 24 órás tűzszünetet jelentett be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a győzelem napjára hivatkozva - az időzítés azért furcsa, mert Oroszország ezt május 9-én, nem pedig május 6-án ünnepli. Közben az orosz haderő mélységi csapásokat hajtott végre Ukrajna ellen - Harkiv, Cserkaszi és Kijev és támadás alá került. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A bírói széken csapta szét ütőjét a begőzölt teniszező: egyre durvább, amit a pályán művel + videó

A bírói széken csapta szét ütőjét a begőzölt teniszező: egyre durvább, amit a pályán művel + videó

Tristan Boyer amerikai teniszező botrányos jelenetet rendezett egy Challenger-tornán: miután elveszítette az első szettet, és ellenfele brékelőnybe került, teljesen elvesztette az önuralmát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth about to speak as Iran warns US it is 'just getting started' in Strait of Hormuz

Hegseth about to speak as Iran warns US it is 'just getting started' in Strait of Hormuz

The US Defence Secretary is giving a news conference a day after the US military began "Project Freedom" in the strait - watch live on this page.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 5. 13:28
Annyira sok minden szól az Arsenal mellett, hogy az már gyanús
2026. május 5. 12:51
Megdöntötte Robert Lewandowski Guinness-rekordját az NB III-as Dorog gólvágója
×
×