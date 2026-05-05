Különleges húzásokra készül Marco Rossi

A magyar válogatott júniusban két felkészülési mérkőzést játszik, 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénábann, négy nappal később pedig Kazahsztánnal csap össze a debreceni Nagyerdei Stadionban.

Marco Rossi május 12-én, kedden hirdet keretet, ennek kapcsán a szakember a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján elárulta, a júniusi felkészülés több szempontból is különleges lesz.

„Élünk azzal a lehetőséggel, hogy a legtöbb bajnokság május közepén véget ér. A szezon befejeztével minden kerettag kap egy hét pihenőt, hogy aztán május huszonhatodikán megkezdjük a munkát Telkiben. Keddtől péntekig edzünk, de ez csak amolyan felvezetés lesz, a játékosoknak nem kell az edzőközpontban aludniuk. Reggel bejönnek, délelőtt edzünk, a közös ebédet követően pedig hazamehetnek – persze, aki szeretne, bent maradhat. Fizikai felméréseket is végzünk majd, meglátjuk, hogy egy hosszú idény után ki mennyire lesz terhelhető.”

Mint mondta: könnyen elképzelhető, hogy lesz újonc is a keretben, amibe a tervek szerint össszesen 29-en kapnak majd meghívót: négy kapus és huszonöt mezőnyjátékos.

„Könnyen elképzelhető, hogy lesz újonc a keretben. Természetesen csak azok számíthatnak meghívóra, akik huzamosabb ideje jó teljesítményt nyújtanak. Ha valakinek van egy-két jó meccse, az nem elég a kerettagsághoz, kizárólag olyan játékosok jöhetnek szóba, akik folyamatosan jól futballoznak. Vitális Milán esete jó példa. Amikor először behívtuk, mindenki azt kérdezgette, ki ez a srác, miért válogatott? Nos, azért, mert itt a helye. Meccsről meccsre, hétről hétre, hónapról hónapra kimagaslóan teljesít, nem csak csapata, a Győr, hanem a bajnokság egyik legjobbjává nőtte ki magát” – fogalmazott a kapitány

Rossi Debrecenben is remek hangulatot vár

A Puskás Aréna az otthonunk, imádunk ott játszani, a hangulat rendre fantasztikus. Biztos vagyok abban, hogy a Nagyerdei Stadionban is az lesz. Úgy gondolom, a debrecenieket is boldoggá teszi, hogy ott lépünk pályára, a Loki idei remek szereplése csak fokozza a szurkolók lelkesedését. A két évvel ezelőtti Európa-bajnokság előtt is játszottunk egy mérkőzést Debrecenben Izrael ellen, akkor csodálatos légkörben nyertünk, mindent megteszünk azért, hogy Kazahsztán ellen se legyen ez másként – hangsúlyozta

Mint a szövetség tájékoztatásában olvasható, a finnek elleni meccsre május 11-én, a kazahok ellenire egy héttel később kezdődik majd a jegyárusítás.