Menekítik az embereket a népszerű olasz nyaralóhelyről – videók

A tűz néhány napja lobbant fel Pisa és Lucca között. Különösen súlyosan érintett a Monte Faeta-hegy közelében fekvő San Giuliano Terme település, ahol az éjszaka folyamán tovább romlott a helyzet. Csütörtök este a helyi hatóságok elrendelték az összes lakos evakuálását, akiket átmenetileg menedékhelyekké átalakított tornatermekben helyeznek el.

A Pisa közvetlen közelében található Monte Faeta környéke népszerű nyaralóhely, különösen a túrázók körében.

A régió vezetője, Eugenio Giani „nagyon súlyosnak” minősítette a helyzetet.

?Video di Lorenzo Olivieri, per Meteo Pisano, del fumo che avvolge San Giuliano Terme (PI) a causa del vasto incendio in corso sul Monte Faeta. Decine di squadre AIB sono impegnate a terra, con il supporto dei mezzi aerei e dei Vigili del Fuoco. pic.twitter.com/z5aiFzvpQ8

#Incendio boschivo tra #Lucca e #Pisa, nelle zone di S. Pantaleone (LU), S. Maria del Giudice (LU) e S. Giuliano Terme (PI): prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco. Dall'alba in azione 3 #canadair giunti dalle basi di Ciampino e Genova [#1maggio 8:45] pic.twitter.com/dojFpOaOR3