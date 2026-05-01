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Menekítik az embereket a népszerű olasz nyaralóhelyről – videók

Infostart / MTI

Több mint 3500 embert menekítettek ki otthonából egy erdőtűz miatt az olaszországi Toszkánában pénteken.

A tűz néhány napja lobbant fel Pisa és Lucca között. Különösen súlyosan érintett a Monte Faeta-hegy közelében fekvő San Giuliano Terme település, ahol az éjszaka folyamán tovább romlott a helyzet. Csütörtök este a helyi hatóságok elrendelték az összes lakos evakuálását, akiket átmenetileg menedékhelyekké átalakított tornatermekben helyeznek el.

A Pisa közvetlen közelében található Monte Faeta környéke népszerű nyaralóhely, különösen a túrázók körében.

A régió vezetője, Eugenio Giani „nagyon súlyosnak” minősítette a helyzetet.

A tűzoltóság szerint többtucatnyi mentőalakulat dolgozik a helyszínen, tűzoltó-repülőgépek és -helikopterek támogatásával. Az oltásra katonákat is kivezényeltek. A helyi hatóságok szerint a tűz megfékezése nehéznek bizonyul, mivel a szél szítja a lángokat.

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