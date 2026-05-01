Menekítik az embereket a népszerű olasz nyaralóhelyről – videók

A tűz néhány napja lobbant fel Pisa és Lucca között. Különösen súlyosan érintett a Monte Faeta-hegy közelében fekvő San Giuliano Terme település, ahol az éjszaka folyamán tovább romlott a helyzet. Csütörtök este a helyi hatóságok elrendelték az összes lakos evakuálását, akiket átmenetileg menedékhelyekké átalakított tornatermekben helyeznek el.
A Pisa közvetlen közelében található Monte Faeta környéke népszerű nyaralóhely, különösen a túrázók körében.
A régió vezetője, Eugenio Giani „nagyon súlyosnak” minősítette a helyzetet.
?Video di Lorenzo Olivieri, per Meteo Pisano, del fumo che avvolge San Giuliano Terme (PI) a causa del vasto incendio in corso sul Monte Faeta.— Italia 24H Live ? – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) April 30, 2026
Decine di squadre AIB sono impegnate a terra, con il supporto dei mezzi aerei e dei Vigili del Fuoco. pic.twitter.com/z5aiFzvpQ8
#Incendio boschivo tra #Lucca e #Pisa, nelle zone di S. Pantaleone (LU), S. Maria del Giudice (LU) e S. Giuliano Terme (PI): prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco. Dall'alba in azione 3 #canadair giunti dalle basi di Ciampino e Genova [#1maggio 8:45] pic.twitter.com/dojFpOaOR3— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 1, 2026
Da oltre 24 ore #vigilidelfuoco impegnati per un #incendio boschivo tra #Lucca e #Pisa, nelle zone di S. Pantaleone (LU), S. Maria del Giudice (LU) e S. Giuliano Terme (PI): in azione 4 squadre a terra, schierate a protezione di alcune abitazioni minacciate dalle fiamme, e 3… pic.twitter.com/ghmF5vCxpM— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 30, 2026
Ore 23:20. Il monte Faeta, tra San Giuliano Terme e Lucca, continua a bruciare. pic.twitter.com/hTeufyavcR— Marinelli Franco (@marinelli1957) May 1, 2026
A tűzoltóság szerint többtucatnyi mentőalakulat dolgozik a helyszínen, tűzoltó-repülőgépek és -helikopterek támogatásával. Az oltásra katonákat is kivezényeltek. A helyi hatóságok szerint a tűz megfékezése nehéznek bizonyul, mivel a szél szítja a lángokat.