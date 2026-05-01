Han Solo a tőzsdén – a döntések, amelyeket csak utólag nevezünk nagyszerűnek

A Han Solo-effektus egy viselkedés-gazdaságtani jelenség, amely arra utal, hogy az emberek hajlamosak túlértékelni az egyéni, spontán, szabályszegő döntéseket, különösen akkor, ha azok végül sikeresnek bizonyulnak. Az elnevezés a Csillagok háborúja (1977) ikonikus jelenetéből származik.

A Halálcsillag elleni végső támadásnál Luke már a lövéshez készül, ám Darth Vader ott van a nyomában. Ekkor Han Solo a terveket felrúgva váratlanul visszatér az Ezeréves Sólyommal, kilövi Vader kísérőjét, és kizökkenti a sötét nagyurat is, amivel lehetővé teszi Luke számára a sikeres találatot. A jelenet mélyen beégett a kollektív tudatunkba, mint az improvizáció és az egyéni bátorság diadala.

A gazdaságban azonban ez a narratíva félrevezető. A Han Solo-effektus három torzítás találkozásának eredménye. Az első a hindsight bias, azaz utólagos bölcsesség illúziója. Ha egy döntés sikeres lesz, hajlamosak vagyunk azt elkerülhetetlennek és zseniálisnak látni.

A második a survivorship bias, vagyis a túlélési torzítás. Eszerint sokszor csak a sikeres történeteket ismerjük, miközben a hasonló, de kudarcba fulladt próbálkozások nem lesznek a kollektív emlékezet részei. A harmadik pedig a narrative information bias, azaz a narratív torzítás. Eszerint az emberek szeretnek egyszerű, személyekre épülő történetekben gondolkodni, ezért a komplex folyamatokat és összefüggéseket gyakran egyetlen hős egyetlen döntésére redukálják.

A Han Solo-effektus különösen erős a modern kapitalizmusban, ahol a médiában és az üzleti kultúrában dominálnak a vizionárius vezetők történetei. Egy CEO, aki figyelmen kívül hagyja az adatokat és megérzésből dönt, utólag zseninek tűnik, ha bejön a lépése.

Ha pedig nem, akkor ugyanaz a viselkedés felelőtlenségnek minősül, a vezető pedig nem Han Solo lesz, hanem egy szerencsétlen félnótás. A társadalmi ítéletben látható különbség legtöbbször nem a döntés minőségétől függ, hiszen ezt az átlagember nem érti, nem látja át, hanem szimplán az eredménytől.

Ez a jelenség torz tanuláshoz vezet.

A sikeres kivételekből általános szabályt gyártunk. Azt hisszük, hogy a szabályszegés, a gyors döntés és az egyéni intuíció önmagában sikerre vezet. Eközben alulértékeljük a rendszerszintű tényezőket. Az intézményeket, a csapatmunkát, a piaci környezetet vagy éppen a véletlen szerepét.

A Han Solo-effektus lényege nem az, hogy nincsenek kivételes egyének. Hanem azt, hogy hajlamosak vagyunk túl nagy szerepet tulajdonítani nekik. Ennek következtében pedig félreértjük a gazdasági siker valódi okait. A következő sorok ezt a torzítást mutatják be konkrét példák segítségével.

Steve Jobs és az iPhone

Amikor Steve Jobs 2007-ben bemutatta az iPhone-t. Az egyik legmerészebb döntés az volt, hogy a készüléknek nem volt fizikai billentyűzete. Ez a lépés szembement az akkori iparági konszenzussal. A BlackBerry és más vállalatok szerint az üzleti felhasználók számára a billentyűzet elengedhetetlen volt. Jobs azonban ragaszkodott az érintőképernyőhöz.

Utólag ez klasszikus Han Solo-pillanatnak tűnik. Egy vezető, aki figyelmen kívül hagyja a szabályokat, és egyetlen döntéssel új iparági standardot teremt. A valóság azonban árnyaltabb. Az iPhone sikere nem pusztán Jobs intuícióján múlt, hanem a multitouch technológia érettségén, az Apple szoftverintegrációján és az ökoszisztéma kiépítésén.

Ha a fentiek hiányoztak volna, ugyanaz a döntés könnyen kudarccá válhatott volna. Tény azonban, hogy Jobs valóban felismerte, hogy a jövő nem a fizikai input eszközöké, és volt bátorsága szakítani a status quóval.

Elon Musk és a Tesla

A Tesla Model 3 gyártásának felfuttatása során Elon Musk egy ponton „production hell”-nek, azaz termelési pokolnak nevezte a helyzetet. A milliárdos vállalkozó ekkor a gyárban aludt, személyesen avatkozott be a folyamatokba, és extrém nyomás alatt próbálta megoldani a problémákat.

Ez tökéletes Han Solo-történet. A vezető, aki személyesen menti meg a vállalatot. A narratíva szerint Musk kitartása és bátorsága mentette meg a Teslát. Ugyanakkor a válság részben éppen a túlzott ambíciók, a rosszul megtervezett automatizáció és a szervezeti túlterhelés következménye volt.

Ha a Tesla elbukott volna, akkor ugyanez a viselkedés most felelőtlennek tűnne. Mivel azonban végül sikerült stabilizálni a gyártást, Musk hőssé vált.

Reed Hastings és a Netflix

A Netflix eredettörténete szerint Reed Hastings egy videókölcsönzési késedelmi díj miatt döntött úgy, hogy új gazdasági modellt hoz létre. Ez egy tökéletes, jól mesélhető Han Solo-sztori. Egy frusztrált ügyfél forradalmasít egy iparágat.

A valóságban azonban a Netflix sikere sokkal inkább a technológiai fejlődés, a logisztikai innováció és a streaming időzítésének eredménye volt. A késedelmi díj története inkább narratív keret, mint valódi ok. Itt tehát a mítosz leegyszerűsíti a komplex gazdasági folyamatokat egyetlen döntésre.

Coca-Cola és a New Coke

A Coca-Cola 1985-ben megváltoztatta ikonikus italának receptjét. A döntés mögött komoly, ám nem tökéletesen felépített kutatás állt. A vaktesztek egyértelműen kimutatták az új termék kedvezőbb fogadtatását. A bevezetés mégis óriási bukás lett, és a társaság kénytelen volt visszatérni a régi recepthez.

A New Coke tipikusan az a helyzet volt, ahol a Han Solo-effektus nem működött. A vezetés bátor lépést tett, de a fogyasztók ragaszkodását a régi recepthez nem mérte fel megfelelően. Ha a termék sikeres lett volna, akkor ma zseniális innovációként beszélnénk a bevezetéséről. Mivel azonban csúfos kudarc lett, így a történet inkább felelőtlen amatőr kategóriába került, kiváló példát adva arra, hogy az utókor értékelése erősen eredményfüggő.

WeWork és Adam Neumann

Adam Neumann a WeWorköt egy egyszerű ingatlanüzletből globális „közösségi mozgalommá” próbálta átkeretezni. Karizmatikus vezetőként jelent meg, aki újraértelmezi a munkát.

A Han Solo-narratíva itt is működött. Adott egy szabályszegő vizionárius, aki nem rabja a konvencióknak, hajlandó a dobozon kívül gondolkozni, ráadásul gyorsan skálázza az üzletét. A részvénykibocsátás előtt azonban kiderült, hogy a vállalat pénzügyi alapjai gyengék, a vezetés problémás, és a modell fenntarthatatlan. Így ma már egyértelműen felelőtlen amatőr kategóriába soroljuk ezt az esetet, ahol a hőstörténet célja az volt, hogy elfedje a strukturális problémákat.

FTX és Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried a kriptovilág „zseniális outsidereként” tűnt fel. Gyorsan hozott döntéseket, a cége agresszív növekedést produkált, és üstökösként emelkedett egy a semmiből létrejött új iparágban. Ehhez jött egy erős morális narratíva („effective altruism”), mely tovább erősítette szerény jófiú a mítoszt.

A valóságban azonban a vállalat alapvető kontrollmechanizmusok nélkül működött. A nyilvántartásai hiányosak voltak, a vezetés pedig egyértelműen megvezette az ügyfeleket és a befektetőket is. A bukás után vált csak mindenki számára világossá, hogy a Han Solo-narratíva itt konkrétan elfedte a felelőtlen működést.

Amazon: AWS vs. Fire Phone

Az Amazon AWS létrehozása a belső mellékprojektből kinőtt óriás klasszikus esete. Az online bolt kifejlesztett egy saját informatikai rendszert, hogy működtetni tudja a weboldalát. És egy ponton rájöttek, hogy ezt a rendszert más cégeknek is bérbe adhatják. Ettől kezdve nem csak termékeket árulnak, hanem digitális hátteret is. Mára az AWS lett az Amazon egyik legjövedelmezőbb üzletága, ezért ma már zseniális húzásként tekintünk rá.

Ezzel szemben a Fire Phone egy hasonlóan merész lépés volt, amely azonban látványosan megbukott. Ennek keretében az Amazon saját okostelefont dobott a piacra, abban a hitben, hogy ez is olyan sikeres lesz, mint a vállalat többi terméke. A készülék azonban nem nyújtott lényegesen újat a versenytársakhoz képest, és a vásárlók nem látták benne az értéket. Ez jól mutatja, hogy ugyanaz a merész gondolkodás, ami az AWS-nél zseniálisnak tűnik, a Fire Phone esetében a felelőtlen amatőr címkét kapja.

A hős, akit utólag rajzolunk meg

A Han Solo-effektus végső tanulsága nem az, hogy a gazdaságban nincsenek kivételes egyének, hanem az, hogy rosszul tanulunk a kivételekből. Hajlamosak vagyunk a sikert egyetlen döntésre, egyetlen emberre, egyetlen bátor pillanatra visszavezetni, miközben a valóságban ez sokkal inkább rendszerek, intézmények, ösztönzők és véletlenek összjátéka.

Ugyanaz a viselkedés, a gyors döntés, a szabályszegés, az intuícióra való támaszkodás egyik esetben áttörést hoz, másikban azonban katasztrófát. A különbség nem mindig a döntés minőségében van, hanem abban a környezetben, amelybe a döntés beleérkezik.

Akkor követünk el hibát, amikor a Han Solo-történetekből szabályt gyártunk. Amikor azt hisszük, hogy a siker receptje a merészség, miközben valójában a túlélők torz mintájából próbálunk következtetéseket levonni. Ha ugyanis a kudarcok láthatatlanok, akkor a sikert sem fogjuk megérteni.

A helyes kérdések

A jó közgazdasági gondolkodás ezért nem a hősöket ünnepli vagy rombolja le, hanem kontextusba helyezi őket. Olyan kérdéseket tesz fel, mint például „Mi működött volna akkor is, ha a döntéshozó más?” Vagy „Mi tette lehetővé a sikert, vagy éppen elkerülhetetlenné a bukást?”

Han Solo a filmben egyedül menti meg a Luke-ot és a lázadókat. A gazdaságban azonban szinte soha nem egy emberen múlik a siker, vagy a kudarc. Ha ezt elfelejtjük, könnyen ugyanazokat a hibákat ismételjük meg, amiket mások előttünk már ezerszer elkövettek.

A szerző Sebestyén Géza, a BCE egyetemi docense, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője