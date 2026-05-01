ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.02
bux:
0
2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A fényesen ragyogó telihold az éjszakai égen.
Nyitókép: Unsplash

Magyar csoda keringhet a Hold körül

Infostart / MTI

A REMRED Technológia Fejlesztő Zrt.-t kérte fel az Európai Űrügynökség (ESA) arra, hogy egy konzorcium vezetőjeként irányítsa a MoonRAD nevű kutatási projektet az ügynökség holdprogramjában – közölte a társaság.

A MoonRAD program célja egy körülbelül 300 kilogrammos, Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése.

A Hold körüli térség a következő évtized egyik meghatározó működési és gazdasági zónájává válik. A MoonRAD misszió célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat, többek között kommunikáció, navigáció és űridőjárás-monitorozás terén. A projekt emellett a Hold környezetének vizsgálatára is fókuszál, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. A fejlesztés hozzájárul Európa hangsúlyosabb jelenlétéhez a most alakuló piaci környezetben – fejtették ki.

A REMRED partnereként a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratóriuma felel a küldetés tudományos tartalmáért.

„A Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kisműholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük versenyelőnyünket” – idézi a közlemény Zábori Balázst, a REMRED Zrt. alapítóját és szakmai vezetőjét.

A REMRED Technológia Fejlesztő Zrt. a 4iG Csoport űr- és védelmi technológiai portfóliójának meghatározó vállalata, mára a közép-kelet-európai régió egyik vezető kisműholdfejlesztőjévé vált. A társaság csaknem 50 évnyi űrmérnöki tapasztalattal a háta mögött kínál komplex megoldásokat: a műholdas rendszerek fejlesztésétől az űridőjárás- és űrsugárzás-monitorozó berendezések gyártásáig - tudatták.

Magyarország legnagyobb ESA-szerződött partnereként a REMRED olyan történelmi jelentőségű missziókban vállal szerepet, mint az emberes holdraszállást támogató Artemis-Lunar Gateway program vagy a Comet Interceptor bolygóközi küldetés. Kiemelt szerepet tölt be a HUSAT programban, amely a legnagyobb magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban – írták.

A vállalat nemzetközi súlyát tovább növeli a várhatóan 2026-ban megnyíló REMTECH űripari központ. A zöldmezős beruházásban épülő mintegy 4000 négyzetméteres technológiai és gyártóközpontban – ahol 1500 négyzetméteres speciális laboratórium működik majd – maximum 650 kilogramm tömegű, alacsony Föld körüli pályára szánt műholdak fejlesztését, gyártását, összeszerelését, integrációját és tesztelését végzik majd Európában egyedülálló moduláris technológiával.

Kezdőlap    Tudomány    Magyar csoda keringhet a Hold körül

űrkutatás

európai űrügynökség

műhold

hold

esa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 1. 06:40
Kiderült, valójában melyik a fürdőszoba legkoszosabb része
2026. április 30. 22:17
Elveszettnek hitt, bibliai időkből származó szövegeket sikerült rekonstruálnia egy kutatócsoportnak
×
×