2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A női nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyének mezőnye a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián az Odaiba Kikötőparkban 2021. augusztus 4-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Küzdelem hullámzó vízben, forró betonon és az NB I dobogójáért – sport a tévében

Infostart / MTI

Semmi komoly nem üti a Forma-1 hétvégi eseményeinek nyitányát, de bőven lesz mit nézni a munka ünnepén. Mutatjuk!

M4 Sport

9.00: Úszás, nyíltvízi világkupa, Golfo Aranci, férfi 10 km

12.00: Úszás, nyíltvízi világkupa, Golfo Aranci, női 10 km

17.45: Forma-1, Miami Nagydíj, 1. szabadedzés

20.00: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszegi TE FC-Puskás Akadémia FC

22.30: Forma-1, Miami Nagydíj, sprintidőmérő

Sport 1

14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny

16.45: Kézilabda, férfi Európa Kupa, elődöntő, visszavágó, MOL Tatabánya-Izvidac

19.00: Kézilabda, német bajnokság, RN Löwen-Melsungen

Sport 2

15.30: MMA, One, Friday Night Fights

Eurosport 1

11.00, 15.15 és 19.30: Sznúker, világbajnokság, elődöntő

Eurosport 2

10.00: Hegyikerékpár, világkupa, női verseny

10.55: Hegyikerékpár, világkupa, férfi verseny

13.30: Országúti kerékpár, török körverseny, 6. szakasz

15.45: Országúti kerékpár, romandiai körverseny 3. szakasz

21.00: Golf, PGA Tour, Miami Championship

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Real Mallorca

Arena 4

10.15: Motorsport, Superbike, vb, Balaton Park, SBK, 1. szabadedzés

14.10: Motorsport, Superbike, vb, Balaton Park, WCR Superpole

15.00: Motorsport, Superbike, vb, Balaton Park, SBK, 2. szabadedzés

16.00: Motorsport, Superbike, vb, Balaton Park, SSP, Superpole

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Pisa-Lecce

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Burnley

Választás 2026: összeállt az új kormány, komoly változások a Fidesznél - Cikkünk folyamatosan frissül

Választás 2026: összeállt az új kormány, komoly változások a Fidesznél - Cikkünk folyamatosan frissül

Összeállt Magyarország új kormánya - Magyar Péter döntött az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter személyéről, ezzel véglegessé vált, kik fogják vezetni az országot a Tisza-kormány tagjaiként. Közben a Fidesz-KDNP környékéről folyamatosan jönnek a hírek radikális átalakulásokról - leginkább arról, hogy eddigi vezető politikusok és tisztviselők mondanak le mandátumukról vagy különféle igazgatósági pozíciókról. Cikkünk folyamatosan frissül a kormányváltás pénteki eseményeivel.

Fény derült egy láthatatlan hatásra, ami hozzájárult Orbán Viktor vereségéhez: ezt az okot kevesen veszik számításba

Fény derült egy láthatatlan hatásra, ami hozzájárult Orbán Viktor vereségéhez: ezt az okot kevesen veszik számításba

Az Európai Központi Bank és a Kieli Világgazdasági Intézet kutatásai egybehangzóan bizonyítják, hogy a dezinfláció nem ad automatikus politikai felmentést.

Essa Suleiman charged with attempted murder after two Jewish men stabbed in Golders Green

Essa Suleiman charged with attempted murder after two Jewish men stabbed in Golders Green

The 45-year-old is accused of attacking Shloime Rand, 34, and Moshe Shine, 76, in north London on Wednesday.

