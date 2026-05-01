Küzdelem hullámzó vízben, forró betonon és az NB I dobogójáért – sport a tévében

M4 Sport
9.00: Úszás, nyíltvízi világkupa, Golfo Aranci, férfi 10 km
12.00: Úszás, nyíltvízi világkupa, Golfo Aranci, női 10 km
17.45: Forma-1, Miami Nagydíj, 1. szabadedzés
20.00: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszegi TE FC-Puskás Akadémia FC
22.30: Forma-1, Miami Nagydíj, sprintidőmérő
Sport 1
14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny
16.45: Kézilabda, férfi Európa Kupa, elődöntő, visszavágó, MOL Tatabánya-Izvidac
19.00: Kézilabda, német bajnokság, RN Löwen-Melsungen
Sport 2
15.30: MMA, One, Friday Night Fights
Eurosport 1
11.00, 15.15 és 19.30: Sznúker, világbajnokság, elődöntő
Eurosport 2
10.00: Hegyikerékpár, világkupa, női verseny
10.55: Hegyikerékpár, világkupa, férfi verseny
13.30: Országúti kerékpár, török körverseny, 6. szakasz
15.45: Országúti kerékpár, romandiai körverseny 3. szakasz
21.00: Golf, PGA Tour, Miami Championship
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Real Mallorca
Arena 4
10.15: Motorsport, Superbike, vb, Balaton Park, SBK, 1. szabadedzés
14.10: Motorsport, Superbike, vb, Balaton Park, WCR Superpole
15.00: Motorsport, Superbike, vb, Balaton Park, SBK, 2. szabadedzés
16.00: Motorsport, Superbike, vb, Balaton Park, SSP, Superpole
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Pisa-Lecce
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Burnley