Kiderült, mit remél a HÖOK az egységes oktatási minisztériumtól

A HÖOK a közleményében örömét fejezte ki, hogy a gyermekkortól a diplomáig tartó teljes oktatási életút – a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás – egy tárca alá kerül, mert ez „lehetőséget teremthet a hozzáférési egyenlőtlenségek hatékony mérséklésére”.

A szervezet közölte: a diplomaszerzést ma sok fiatalnál nem az egyéni teljesítmény határozza meg, hanem a családi háttér, az anyagi helyzet és a kulturális tőke által okozott társadalmi különbségek, amelyek már az iskola kezdetén, sőt akár az óvodában is megjelennek, és sok esetben a felsőoktatásba való bekerülés esélyeit is előre eldöntik.

A HÖOK álláspontja szerint a közoktatás és a felsőoktatás egy kézben összefogott irányítása lehetőséget ad arra, hogy a problémákra ne elszigetelten, hanem a teljes oktatási életút mentén szülessenek megoldások.

A szervezet bízik abban, hogy a gyermek- és oktatásügyi miniszternek jelölt Lannert Judit – ahogy azt terveiben már megfogalmazta –, kiemelten kezeli majd az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás ügyét.

A HÖOK elengedhetetlennek tartja, hogy a hallgatói megélhetés kérdése, különösen az ösztöndíj, a lakhatás és a karriertervezés helyzete a felsőoktatás-politika fókuszába kerüljön. A hallgatói szervezet meggyőződése szerint ugyanis ezek együttes kezelése teremthet esélyt arra, hogy a diplomaszerzés ne kiváltság, hanem minden tehetséges fiatal számára elérhető lehetőség legyen Magyarországon.