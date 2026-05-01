ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
307.86
bux:
0
2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Displeased female student holding her head in pain while reading a problematic lecture during a class in a lecture hall.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Kiderült, mit remél a HÖOK az egységes oktatási minisztériumtól

Infostart

A diplomaszerzés esélyének javítását látja az egységes oktatási minisztérium létrehozásában a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK).

A HÖOK a közleményében örömét fejezte ki, hogy a gyermekkortól a diplomáig tartó teljes oktatási életút – a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás – egy tárca alá kerül, mert ez „lehetőséget teremthet a hozzáférési egyenlőtlenségek hatékony mérséklésére”.

A szervezet közölte: a diplomaszerzést ma sok fiatalnál nem az egyéni teljesítmény határozza meg, hanem a családi háttér, az anyagi helyzet és a kulturális tőke által okozott társadalmi különbségek, amelyek már az iskola kezdetén, sőt akár az óvodában is megjelennek, és sok esetben a felsőoktatásba való bekerülés esélyeit is előre eldöntik.

A HÖOK álláspontja szerint a közoktatás és a felsőoktatás egy kézben összefogott irányítása lehetőséget ad arra, hogy a problémákra ne elszigetelten, hanem a teljes oktatási életút mentén szülessenek megoldások.

A szervezet bízik abban, hogy a gyermek- és oktatásügyi miniszternek jelölt Lannert Judit – ahogy azt terveiben már megfogalmazta –, kiemelten kezeli majd az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás ügyét.

A HÖOK elengedhetetlennek tartja, hogy a hallgatói megélhetés kérdése, különösen az ösztöndíj, a lakhatás és a karriertervezés helyzete a felsőoktatás-politika fókuszába kerüljön. A hallgatói szervezet meggyőződése szerint ugyanis ezek együttes kezelése teremthet esélyt arra, hogy a diplomaszerzés ne kiváltság, hanem minden tehetséges fiatal számára elérhető lehetőség legyen Magyarországon.

Kezdőlap    Belföld    Kiderült, mit remél a HÖOK az egységes oktatási minisztériumtól

felsőoktatás

közoktatás

szakképzés

diploma

höok

oktatási minimum

választás 2026

tisza-kormány

lannert judit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 1. 17:18
A rosszakarók új fegyvere: mi magunk – így működik az online átverések világa
2026. május 1. 17:01
Kapitány István családbarát intézkedéseket vázolt
×
×