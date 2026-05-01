Új csodabuszok lepik el Budapestet – itt utazhatunk velük

Az új elektromos buszok érkezése fontos lépés a fővárosi közösségi közlekedés megújításában: a cél egy csendesebb, tisztább és korszerűbb buszflotta bevezetése, amely nemcsak a környezet terhelését csökkenti, hanem érezhetően javítja az utazási élményt is – olvasható a bkk.hu-n. A járművek teljesen elektromos meghajtása hozzájárul a helyi károsanyag-kibocsátás mérsékléséhez, így Budapest levegőminőségének javításához is.

Május 1-jétől az 53-as, 110-es, 112-es, 133E, 139-es, 153-as, 154-es vonalakon és a 212-es vonalcsaládon lehet majd utazni az új járművekkel.

A most forgalomba álló elektromos buszok a következő években zajló, nagyszabású járműfejlesztési program részét képezik: a BKK megrendelésére 2025-től 2027-ig összesen több mint 330 dízel és elektromos autóbusz érkezik a fővárosba, amelynek köszönhetően a budapesti buszállomány közel 90 százalékát korszerű EURO 5-ös, vagy annál modernebb hajtásrendszerű autóbusz teszi majd ki. Ezzel évente közel 8 ezer tonnával kevesebb károsanyag kerül lokálisan Budapest levegőjébe.

Mint olvasható, a BKK számára kiemelten fontos szempont az elektromos járművek számának növelése is, ezért 2027-ig összesen 82 új, teljesen elektromos autóbusszal – 58 szóló és 24 csuklós – újul meg a fővárosi járműflotta.

Az új csuklós járműveknek köszönhetően Budapesten jön létre az ország legjelentősebb elektromos csuklósbusz-állománya.

Az elektromosbusz-flotta első járművei már 2025 decemberében megjelentek a fővárosban: ekkor álltak forgalomba az első szóló elektromos autóbuszok, amelyek azóta is megbízhatóan közlekednek a 105-ös és a 210-es vonalakon. A következő időszakban a hamarosan forgalomba álló csuklós buszok mellett további új szóló elektromos járművekkel is lehet majd találkozni. Mindez jelentősen hozzájárul a fővárosi közösségi közlekedés színvonalának emeléséhez és Budapest levegőminőségének javításához.

Az új buszok kialakításánál fontos szempont volt, hogy a közösségi közlekedés még vonzóbb alternatívát jelentsen a városban közlekedők számára: ezek a járművek alacsonypadlósak, klimatizáltak, korszerű biztonsági rendszerekkel felszereltek, illetve USB-töltőpontokat is kínálnak. Tágas kialakításuk révén továbbá a babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedők számára is kényelmesebb utazást biztosítanak – zárul a közlemény.