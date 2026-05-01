2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
A londoni rendőrség központja, az Új Scotland Yard 2023. március 21-én. Ezen a napon hozták nyilvánosságra a londoni rendőrségnél, a Scotland Yardnál végzett átfogó vizsgálatról készített jelentést. A vizsgálat súlyos rendszerszintű gondokat és hiányosságokat tárt fel, pédául a rendőrök között meglévő rasszizmust, nőgyűlöletet és homofóbiát.
Nyitókép: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth

Súlyosra váltott a terrorfenyegetettség szintje Nagy-Britanniában – itt a magyarázat az emelésre

Infostart / MTI

Az eddigi jelentősről súlyosra – az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára – emelték csütörtökön a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.

A hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) döntése a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy „nagyon valószínű” egy terrortámadás végrehajtása Nagy-Britanniában a következő hat hónapban.

A fenyegetettségi szint emelésének közvetlen előzménye a főleg zsidók lakta észak-londoni Golders Green negyedben előző nap elkövetett késeléses támadás, amelyben ketten megsérültek.

A brit belügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint azonban a terrorkészültségi szint emelésének nem a Golders Greenben elkövetett késeléses támadás volt a kizárólagos oka, az iszlamista és a szélsőjobboldali csoportok részéről megnyilvánuló terrorfenyegetettség ugyanis egy ideje általánosságban is növekszik Nagy-Britanniában.

A Scotland Yard terrorcselekménynek nyilvánította a támadást. A szomáliai születésű, brit állampolgárságú elkövetővel szemben – aki a kiérkező rendőrökre is késsel támadt – elektromos sokkolót használtak és a helyszínen őrizetbe vették.

A tárca egyúttal bejelentette azt is, hogy a brit kormány 25 millió fonttal (10,6 milliárd forinttal) 58 millió fontra (24,5 milliárd forintra) emeli a zsidó közösségek elleni antiszemita támadások kivédésére szolgáló támogatás összegét. Az összeget a zsidó közösségek lakónegyedeiben folytatott rendőri járőrözés erősítésére, valamint a zsinagógák, zsidó iskolák és közösségi intézmények védelmének fokozására lehet fordítani.

A brit kormány mindemellett olyan különlegesen kiképzett, civilruhás rendőröket is telepít a zsidó közösségek intézményeibe, akik azonosítani tudják a gyanúsan viselkedő, súlyos bűncselekmények elkövetésére készülő embereket – áll a londoni belügyminisztérium tájékoztatásában.

Az ötfokozatú brit terrorellenes készenléti rendszerben a legmagasabb szint a kritikus, amelyet akkor léptetnek életbe, ha a hatóságok információi szerint nagyon nagy a veszélye egy azonnali vagy rövid időn belüli nagyszabású terrortámadás elkövetésének.

A csütörtöktől érvényes súlyos terrorfenyegetettségi szint a második legmagasabb fokozat; alatta három szint van még, az eddig érvényben lévő jelentős, a mérsékelt, illetve az alacsony.

terrorfenyegetettség

nagy-britannia

késelés

készültség

Felfüggesztett tevékenység – Magyar Péter bejelentést tett a húgáról és a leendő igazságügyi miniszterről

„Példátlan gyorsasággal" összeállt a Tisza-kormány – kezdte ünnepi üzenetét a Tisza Párt elnöke.
 

Kiadta a jelmondatot az új egészségügyi miniszter: legyen minden kórházban WC-papír!

A betegforgalom számára megnyitott kórházi vizesblokkokban 2026. január 1-től kézmosószert és toalettpapírt kell biztosítani, központi beszerzés és ellátás keretében egy kormányrendelet szerint, a gyakorlatban azonban ez nem valósult meg – írta pénteken Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter.

Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza

A mesterséges intelligencia gyors terjedése nemcsak az energiarendszereket, hanem egyre inkább a vízkészleteket is terheli.

Hegseth says clock paused on deadline to seek approval for Iran war

The US defence secretary says the timer for the president to report to Congress "pauses or stops" in a ceasefire.

