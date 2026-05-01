Súlyosra váltott a terrorfenyegetettség szintje Nagy-Britanniában – itt a magyarázat az emelésre

A hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) döntése a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy „nagyon valószínű” egy terrortámadás végrehajtása Nagy-Britanniában a következő hat hónapban.

A fenyegetettségi szint emelésének közvetlen előzménye a főleg zsidók lakta észak-londoni Golders Green negyedben előző nap elkövetett késeléses támadás, amelyben ketten megsérültek.

A brit belügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint azonban a terrorkészültségi szint emelésének nem a Golders Greenben elkövetett késeléses támadás volt a kizárólagos oka, az iszlamista és a szélsőjobboldali csoportok részéről megnyilvánuló terrorfenyegetettség ugyanis egy ideje általánosságban is növekszik Nagy-Britanniában.

A Scotland Yard terrorcselekménynek nyilvánította a támadást. A szomáliai születésű, brit állampolgárságú elkövetővel szemben – aki a kiérkező rendőrökre is késsel támadt – elektromos sokkolót használtak és a helyszínen őrizetbe vették.

Vádemelés a késeléses támadás gyanúsítottja ellen A Scotland Yard tájékoztatása szerint a 45 éves Essa Suleimant kétrendbeli gyilkossági kísérlettel és kés birtoklásával vádolják. A brit törvények alapján bűncselekménynek számít, ha valaki közterületen kést tart magánál. A szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi a londoni városrészben - ahol a brit főváros legnagyobb lélekszámú zsidó közössége él - szerdán egy 34 és egy 76 éves férfit megkéselt. Mindkét sérült a helyi zsidó közösség tagja. A fiatalabb sérültet a Scotland Yard pénteki tájékoztatása szerint már hazaengedték a kórházból, az idősebb férfi kórházi ellátása folytatódik, de az ő állapota is stabil. Az utóbbi hetekben több gyújtogatásos támadást is elkövettek londoni zsinagógák és egyéb zsidó intézmények ellen.

A tárca egyúttal bejelentette azt is, hogy a brit kormány 25 millió fonttal (10,6 milliárd forinttal) 58 millió fontra (24,5 milliárd forintra) emeli a zsidó közösségek elleni antiszemita támadások kivédésére szolgáló támogatás összegét. Az összeget a zsidó közösségek lakónegyedeiben folytatott rendőri járőrözés erősítésére, valamint a zsinagógák, zsidó iskolák és közösségi intézmények védelmének fokozására lehet fordítani.

A brit kormány mindemellett olyan különlegesen kiképzett, civilruhás rendőröket is telepít a zsidó közösségek intézményeibe, akik azonosítani tudják a gyanúsan viselkedő, súlyos bűncselekmények elkövetésére készülő embereket – áll a londoni belügyminisztérium tájékoztatásában.

Az ötfokozatú brit terrorellenes készenléti rendszerben a legmagasabb szint a kritikus, amelyet akkor léptetnek életbe, ha a hatóságok információi szerint nagyon nagy a veszélye egy azonnali vagy rövid időn belüli nagyszabású terrortámadás elkövetésének.

A csütörtöktől érvényes súlyos terrorfenyegetettségi szint a második legmagasabb fokozat; alatta három szint van még, az eddig érvényben lévő jelentős, a mérsékelt, illetve az alacsony.