Horrorsérülést szenvedett a német focilegenda fia

Nagyon súlyos sérülést szenvedett a német labdarúgó-válogatott játékosaként 1990-ben vb-, 1996-ban pedig Eb-aranyérmet nyert Jürgen Klinsmann fia, Jonathan, aki az olasz másodosztályban szereplő Cesena kapusa – írja a 24.hu.

A 29 éves kapus a múlt hétvégi, Palermo elleni bajnoki mérkőzésen kivetődött a labdáért, amikor nagyon szerencsétlenül ütközött az ellenfelével. Komoly rúgást kapott a fejére Jonathan Klinsmann, akit az ijesztő pillanatok után hosszú ideig kellett ápolni, végül nyakmerevítőben, hordágyon vitték le a pályáról.

American goalkeeper Jonathan Klinsmann has suffered a broken neck while playing for AC Cesena on Saturday.



The 29-year-old, son of former U.S. boss Jürgen Klinsmann, was stretchered off in stoppage time after a heavy collision during their 2–0 Serie B… pic.twitter.com/34xQ0KSQGb — Injury Time Doc ? (@Blues_Alfred) April 20, 2026

Az amerikai utánpótlás-válogatott kapus – aki korábban a Hertha, a St. Gallen és a Los Angeles Galaxy csapatában is védett – kórházba került, ahol megállapították, hogy

nyakcsigolya-törést szenvedett, valamint a feje hátsó részén egy komolyabb vágást is találtak.

A további vizsgálatok mellett egy idegsebész szakorvos is segíti majd a kapus gyógyulását.

Bár sokan megijedtek a történteket látva, Jonathan Klinsmann jól van, és az Instagram-oldalán megköszönte a szurkolók jókívánságait.