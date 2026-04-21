ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.88
usd:
307.34
bux:
0
2026. április 21. kedd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyakcsigolya-törést szenvedett Jonathan Klinsmann, a Cesena labdarúgócsapatának kapusa.
Nyitókép: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images

Horrorsérülést szenvedett a német focilegenda fia

Infostart

A Cesena 29 éves kapusa komoly rúgást kapott a fejére a Palermo elleni bajnoki mérkőzésen.

Nagyon súlyos sérülést szenvedett a német labdarúgó-válogatott játékosaként 1990-ben vb-, 1996-ban pedig Eb-aranyérmet nyert Jürgen Klinsmann fia, Jonathan, aki az olasz másodosztályban szereplő Cesena kapusa – írja a 24.hu.

A 29 éves kapus a múlt hétvégi, Palermo elleni bajnoki mérkőzésen kivetődött a labdáért, amikor nagyon szerencsétlenül ütközött az ellenfelével. Komoly rúgást kapott a fejére Jonathan Klinsmann, akit az ijesztő pillanatok után hosszú ideig kellett ápolni, végül nyakmerevítőben, hordágyon vitték le a pályáról.

Az amerikai utánpótlás-válogatott kapus – aki korábban a Hertha, a St. Gallen és a Los Angeles Galaxy csapatában is védett – kórházba került, ahol megállapították, hogy

nyakcsigolya-törést szenvedett, valamint a feje hátsó részén egy komolyabb vágást is találtak.

A további vizsgálatok mellett egy idegsebész szakorvos is segíti majd a kapus gyógyulását.

Bár sokan megijedtek a történteket látva, Jonathan Klinsmann jól van, és az Instagram-oldalán megköszönte a szurkolók jókívánságait.

Kezdőlap    Sport    Horrorsérülést szenvedett a német focilegenda fia

labdarúgás

olaszország

sérülés

törés

palermo

nyakcsigolya

jürgen klinsmann

cesena

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
25 milliárd dollárt fektet az Amazon az Anthropicba

Jelentősen elmélyíti együttműködését az Amazon és az Anthropic. A mesterséges intelligenciával foglalkozó startup az elkövetkező évtizedben több mint 100 milliárd dollárt költ az Amazon felhőszolgáltatásaira. Ezzel párhuzamosan a technológiai óriás újabb, összesen 25 milliárd dolláros befektetést jelentett be a vállalatba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vegyes forintmozgás kedd reggel: mutatjuk az árfolyamokat, így áll most a magyar pénz

Az euróval és a frankkal szemben minimálisan erősödött, a dollárral szemben ugyanakkor némileg gyengült reggelre a forint árfolyama.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it has 'new cards' if fighting resumes, as status of peace talks remains unclear

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media report, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×