Robbie Keane, a Ferencváros vezetõedzõje a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Fenerbahce mérkõzésen Isztambulban a Sükrü Saracoglu stadionban 2025. november 27-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Bajnoki döntőnek beillő meccs az NB I-ben, kupadöntő kézilabdában

Infostart / MTI

Sőt, női kéziben mindkét magyar sztárcsapat parkettára lép a BL-ben, a negyeddöntőnél járnak. Zárul az úszó országos bajnokság is. Mutatjuk a teljes vasárnapi tévés sportprogramot.

M4 Sport

14.05: Labdarúgás, Fizz Liga, Paksi FC-Puskás Akadémia FC

17.00: Kézilabda, férfi Magyar Kupa, döntő

19.30: Labdarúgás, Fizz Liga, ETO FC-Ferencvárosi TC

M4 Sport+

14.05: Kézilabda, férfi Magyar Kupa, bronzmérkőzés

15.55: Cselgáncs, Európa-bajnokság, Tbiliszi, döntők

17.25: Úszás, országos bajnokság, Sopron

18.00: Vívás, West Párbajtőr Grand Prix, Budapest, döntők

Sport 1

13.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés, FTC-Rail Cargo Hungária - Metz

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés, Odense-Győri Audi ETO KC

19.00: Kosárlabda, NBA, rájátszás, 1. forduló, Boston Celtics-Philadelphia 76ers

21.30: Kosárlabda, NBA, rájátszás, 1. forduló

Sport 2

12.45: Kézilabda, Német Kupa, a 3. helyért

15.45: Kézilabda, Német Kupa, döntő

18.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Benfica

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Tondela

Eurosport 1

11.00 és 17.15: Sznúker, világbajnokság, selejtező, 4. forduló

12.45: Kerékpár, Amstel Gold Race, nők

14.55: Kerékpár, Amstel Gold Race, férfiak

17.15: Sznúker, világbajnokság

Eurosport 2

14.00: Motorsport, FIM Endurance világbajnokság, Le Mans-i 24 órás verseny

12.30 és 15.30: Autósport, FIA WEC hosszútávú verseny, világbajnokság, Imola, 6 órás viadal

19.30: Golf, PGA Tour RBC Heritage, 4. nap, Hilton Head Island

Spiler 1

14.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Liverpool

17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Arsenal

Spiler 2

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham-Burnley

Arena 4

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Freiburg-Heidenheim

17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Stuttgart

20.00: Autósport, NASCAR Cup Series, AdventHealth 400

Match 4

13.30: Tenisz, ATP 500, München, döntő

16.00: Tenisz, ATP 500, Barcelona, döntő

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Pisa-Genoa

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Bologna

Több hazai önkormányzat – köztük Budapest, Ajka, Érd, Kispest, Nagykanizsa, Orosháza, Szentes, Szolnok – megtagadta a szolidaritási hozzájárulás április közepén esedékes részletének befizetését. A városvezetők a döntést a túlzott állami elvonásokkal és a települések működőképességének megőrzésével indokolták.
 

Litvánia és Lettország nem engedi át a légterén Robert Fico szlovák miniszterelnök repülőgépét, aki idén is Moszkvába utazik a május 9-i győzelem napi ünnepségre - számol be a Kyiv Independent.

Az iráni konfliktus miatt kialakuló ellátási zavarok következtében Európában rövid időn belül kerozinhiány alakulhat ki, ami újabb energiapiaci feszültségeket hozhat.

President Trump says "very good conversations" are happening with Tehran but the US won't be "blackmailed" over the Strait of Hormuz.

2026. április 18. 22:37
A keleti rangadón dőlt el a Diósgyőr kiesése
2026. április 18. 22:11
Sárkány Zalán, Ugrai Panna és Jackl Vivien is Eb-szinttel nyert
