Bajnoki döntőnek beillő meccs az NB I-ben, kupadöntő kézilabdában

M4 Sport
14.05: Labdarúgás, Fizz Liga, Paksi FC-Puskás Akadémia FC
17.00: Kézilabda, férfi Magyar Kupa, döntő
19.30: Labdarúgás, Fizz Liga, ETO FC-Ferencvárosi TC
M4 Sport+
14.05: Kézilabda, férfi Magyar Kupa, bronzmérkőzés
15.55: Cselgáncs, Európa-bajnokság, Tbiliszi, döntők
17.25: Úszás, országos bajnokság, Sopron
18.00: Vívás, West Párbajtőr Grand Prix, Budapest, döntők
Sport 1
13.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés, FTC-Rail Cargo Hungária - Metz
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés, Odense-Győri Audi ETO KC
19.00: Kosárlabda, NBA, rájátszás, 1. forduló, Boston Celtics-Philadelphia 76ers
21.30: Kosárlabda, NBA, rájátszás, 1. forduló
Sport 2
12.45: Kézilabda, Német Kupa, a 3. helyért
15.45: Kézilabda, Német Kupa, döntő
18.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Benfica
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Tondela
Eurosport 1
11.00 és 17.15: Sznúker, világbajnokság, selejtező, 4. forduló
12.45: Kerékpár, Amstel Gold Race, nők
14.55: Kerékpár, Amstel Gold Race, férfiak
17.15: Sznúker, világbajnokság
Eurosport 2
14.00: Motorsport, FIM Endurance világbajnokság, Le Mans-i 24 órás verseny
12.30 és 15.30: Autósport, FIA WEC hosszútávú verseny, világbajnokság, Imola, 6 órás viadal
19.30: Golf, PGA Tour RBC Heritage, 4. nap, Hilton Head Island
Spiler 1
14.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Liverpool
17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Arsenal
Spiler 2
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham-Burnley
Arena 4
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Freiburg-Heidenheim
17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Stuttgart
20.00: Autósport, NASCAR Cup Series, AdventHealth 400
Match 4
13.30: Tenisz, ATP 500, München, döntő
16.00: Tenisz, ATP 500, Barcelona, döntő
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Pisa-Genoa
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Bologna