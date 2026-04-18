Egy nap nyugalom, aztán lesújt a front

Döntően anticiklonsáli hatások érvényesülnek a térségünkben, így kevés a felhő, fronthatás vasárnapig nem várható.

Szombaton túlnyomóan napos idő várható a Dunántúlon kevés magasszintű, az ország északkeleti felén közepes mennyiségű gomolyfelhővel. Csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél elsősorban a keleti megyékben lesz tartósan élénk, ami sajnos tovább szárítja az amúgy is rossz vízellátással rendelkező földeket – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 19 és 22 fok között alakul.

Vasárnap érkezik egy hidegfront, késő délutántól a Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor, sőt, zivatar is kialakulhat. A nappali felmelegedés napról napra gyengülhet a jövő hét elején, kedden már 20 fok alatt mérhetjük a maximumokat.