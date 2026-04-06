Sopron joggal őrjöngött, tizenharmadszor is

A tolnaiak a januári MK-negyeddöntőben a TFSE-t búcsúztatták, majd szombaton nagy csatában, 66-63-ra verték a BEAC-ot, főként a válogatott Dombai Réka 19 pontjának köszönhetően. A kék-fehérek számára jó előjel lehetett, hogy eddigi egyetlen kupadiadalukat éppen Sopronban aratták 2018-ban, és a fináléban a házigazdákat verték meg 66-64-re. A bajnoki címvédő és 2022-ben Euroliga-győztes soproniak már 12-szer emelhették a magasba az MK-sereleget, előzőleg 2024-ben ünnepelhettek.

A finálé ijesztő jelenettel indult, mivel a portugál Carolina Rodrigues a palánk alatt lekönyökölte a hazaiak 3x3-as válogatott játékosát, Papp Diát, aki hordágyon, vérző arccal hagyta el a Novomatic Arénát. A soproniak ettől függetlenül 14-0-val kezdtek, majd főként a szlovén Zala Friskovec révén 21 ponttal elhúztak (24-3), így szinte már a nyitónegyedben eldőlni látszott a meccs. A tolnaiak azonban a folytatásban tíz pontra felzárkóztak, majd Dombai révén hét pontra csökkentették a hátrányt (41-34). A nagyszünetben 47-35 volt az állás.

Térfélcsere után rengeteg kihagyott dobást láthatott a közönség, a vendégek nemigen tudtak közelebb férkőzni riválisukhoz, melyben ekkor jött a búcsúszezonját töltő és a szerbekkel olimpiai bronzérmes Jelena Brooks, aki triplából és büntetőből is remekelt. A veterán klasszis még saját térfeléről is dobott egy hármast, de ez már a dudaszó után történt, így 64-47-ről kezdődött a zárószakasz. Ebben már nem változott a meccs képe, Gáspár Dávid vezetőedző együttese magabiztosan őrizte előnyét, s végül megérdemelt győzelmet aratott. A finálé legjobbja a 21 pontos Friskovec lett.

A Sopron 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 és 2024 után diadalmaskodott ismét a Magyar Kupában, és 13. diadalával egyedüli magyar csúcstartóvá lépett elő.

Killik László női Magyar Kupa, döntő:

Sopron Basket–TARR KSC Szekszárd 85-64 (30-14, 17-21, 17-12, 21-17)

a 3. helyért:

NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda 92-74 (26-22, 28-24, 22-20, 16-8)