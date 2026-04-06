A gyõztes Sopron Basket csapat tagjai ünnepelnek, miután a Killik László nõi kosárlabda Magyar Kupa döntõjében 85-64-re legyõzték a TARR KSC Szekszárdot a soproni Novomatic Arénában 2026. április 5-én.
Nyitókép: Tóth Zsombor

Sopron joggal őrjöngött, tizenharmadszor is

Infostart / MTI

A házigazda Sopron Basket nyerte meg a Killik László női kosárlabda Magyar Kupát, miután a vasárnapi döntőben 85-64-re legyőzte a TARR KSC Szekszárdot, és ezzel a 13. aranyérmét gyűjtötte be.

A tolnaiak a januári MK-negyeddöntőben a TFSE-t búcsúztatták, majd szombaton nagy csatában, 66-63-ra verték a BEAC-ot, főként a válogatott Dombai Réka 19 pontjának köszönhetően. A kék-fehérek számára jó előjel lehetett, hogy eddigi egyetlen kupadiadalukat éppen Sopronban aratták 2018-ban, és a fináléban a házigazdákat verték meg 66-64-re. A bajnoki címvédő és 2022-ben Euroliga-győztes soproniak már 12-szer emelhették a magasba az MK-sereleget, előzőleg 2024-ben ünnepelhettek.

A finálé ijesztő jelenettel indult, mivel a portugál Carolina Rodrigues a palánk alatt lekönyökölte a hazaiak 3x3-as válogatott játékosát, Papp Diát, aki hordágyon, vérző arccal hagyta el a Novomatic Arénát. A soproniak ettől függetlenül 14-0-val kezdtek, majd főként a szlovén Zala Friskovec révén 21 ponttal elhúztak (24-3), így szinte már a nyitónegyedben eldőlni látszott a meccs. A tolnaiak azonban a folytatásban tíz pontra felzárkóztak, majd Dombai révén hét pontra csökkentették a hátrányt (41-34). A nagyszünetben 47-35 volt az állás.

Térfélcsere után rengeteg kihagyott dobást láthatott a közönség, a vendégek nemigen tudtak közelebb férkőzni riválisukhoz, melyben ekkor jött a búcsúszezonját töltő és a szerbekkel olimpiai bronzérmes Jelena Brooks, aki triplából és büntetőből is remekelt. A veterán klasszis még saját térfeléről is dobott egy hármast, de ez már a dudaszó után történt, így 64-47-ről kezdődött a zárószakasz. Ebben már nem változott a meccs képe, Gáspár Dávid vezetőedző együttese magabiztosan őrizte előnyét, s végül megérdemelt győzelmet aratott. A finálé legjobbja a 21 pontos Friskovec lett.

A Sopron 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 és 2024 után diadalmaskodott ismét a Magyar Kupában, és 13. diadalával egyedüli magyar csúcstartóvá lépett elő.

Killik László női Magyar Kupa, döntő:

Sopron Basket–TARR KSC Szekszárd 85-64 (30-14, 17-21, 17-12, 21-17)

a 3. helyért:

NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda 92-74 (26-22, 28-24, 22-20, 16-8)

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Az energiapiaci sokk még sokáig velünk maradhat Európában, de a 2022-es válság közelébe sem jutunk el

Európa egy olyan energiasokk szélére sodródott, amely könnyen tovább élhet a közel-keleti fegyveres konfliktus lecsengése után is: a megsérült olaj- és gáz-infrastruktúra hónapokra visszafoghatja a kínálatot, miközben az árak máris meredeken ugrottak. Dan Jørgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa szerint egyetlen hónap alatt 60–70 százalékkal drágult az olaj és a gáz, ami 14 milliárd euróval terhelte az EU fosszilis importszámláját, és ezzel nem átmeneti kilengést, hanem elhúzódó költségterhet vetít előre. A 2022-es inflációs robbanás egyelőre úgy tűnik, nem ismétlődik meg, de a költségoldali nyomás már megérkezett a vállalatokhoz, és az euróövezeten belül egyre látványosabban széttart, hol mennyire fáj a drágulás. Brüsszel ezért óvatosabb válságkezelésre készül: szűkebbre szabott, célzottabb segítséggel és olyan szerkezeti lépésekkel, amelyek nem az árakat fojtják le drágán, hanem a fosszilis kitettséget faragják kisebbre. Az agyon szidott zöldfordulat már most sokat segít a kontinensen.

Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket

Hiába próbálkozott éveken át Ják az illegális szemétlerakó felszámolásával, végső megoldásként a HulladékRadar maradt. Végigkísértük a helyzetet, és megmutatjuk azt is, mi történt.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

