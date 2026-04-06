Durva verekedés tört ki a focimeccsen

Óriási tömegverekedéssel és 2–2-es döntetlennel ért véget a Franciaország nyugati részén található Morbihan megye másodosztályában az Avenir de Guilliers és az Indépendante de Mauron mérkőzése.

Az incidenst az robbantotta ki a Franceinfo cikke szerint, amit a hvg.hu szemlézett, hogy egy apuka berohant a pályára, hogy fia védelmére keljen. Az indulatok elszabadultak, a verekedés során a gumibotok is előkerültek, többen pedig fejsérülést szenvedtek. Kihívták a csendőrséget is, de mire kiértek a helyszínre, a tömegverekedés már abbamaradt.

A mérkőzésre a két csapat összesen 27 játékost nevezett be, ebből 24-et kiállított a játékvezető a balhét követően – 13-at a Guilliersből, 11-et pedig a Mauronból.