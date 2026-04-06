2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Pixabay

Durva verekedés tört ki a focimeccsen

Infostart

Összesen 24 játékost állított ki a bíró.

Óriási tömegverekedéssel és 2–2-es döntetlennel ért véget a Franciaország nyugati részén található Morbihan megye másodosztályában az Avenir de Guilliers és az Indépendante de Mauron mérkőzése.

Az incidenst az robbantotta ki a Franceinfo cikke szerint, amit a hvg.hu szemlézett, hogy egy apuka berohant a pályára, hogy fia védelmére keljen. Az indulatok elszabadultak, a verekedés során a gumibotok is előkerültek, többen pedig fejsérülést szenvedtek. Kihívták a csendőrséget is, de mire kiértek a helyszínre, a tömegverekedés már abbamaradt.

A mérkőzésre a két csapat összesen 27 játékost nevezett be, ebből 24-et kiállított a játékvezető a balhét követően – 13-at a Guilliersből, 11-et pedig a Mauronból.

franciaország

tömegverekedés

balhé

focimez

Tényleg jön a drágább kütyük kora, vagy múlófélben a memória-pánik?

Néhány hete még úgy tűnt: az AI-forradalom miatt tartósan drágábbak lesznek a számítógépek, telefonok és minden, amiben memória van. Március végére azonban váratlan fordulat látszik kibontakozni – egyes DDR5 memóriák ára látványosan esni kezdett. Akkor most elmaradt a „RAMageddon” vagy csak rövid időre lélegezhetünk fel?
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Turbóra kapcsolt a forint a belengetett iráni béke hírére

A forint jelentős erősödésbe kezdett a 45 napos iráni fegyverszüneti lehetőség bejelentésére. Az iráni háború mellett a következő időszak hangulatát nagyban meghatározhatja a magyar piacon a vasárnapi parlamenti választások eredménye, amely esemény hatással lehet a forint árfolyamára. A választás előtt azonban még jönnek fontos adatok a héten, főleg szerdán lesz érdemes figyelni.

Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet

A román válogatott szövetségi kapitányi posztjáról betegsége miatt lemondott 80 éves szakembert az intenzív osztályon, mesterséges kómában tartják.

Iran says intelligence chief killed by US-Israeli strike, as Trump threatens 'hell' if deal not made

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps said Majid Khademi was killed on Monday morning. The US president has set Iran a deadline of Tuesday evening (US eastern time) to make a deal.

