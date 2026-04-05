2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, miután megszerezte a találkozó elsõ gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjének visszavágó Liverpool-Galatasaray mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i stadionban 2026. március 18-án.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Forr a levegő Szoboszlai Dominik körül, dühösek a szurkolók

Miután csúfos vereséggel kiesett a Liverpool a kupából, nekitámadtak a szurkolók Szoboszlai Dominiknak, aki vállvonogatással fokozta az indulatokat.

Megalázó, 4-0-s vereséget szenvedett a Manchester Citytől az FA-kupa negyeddöntőjében a Liverpool.

A Liverpool-drukkerek többsége már a 60. perctől elindult hazafelé az Etihad Stadionból, miután az 57. percben Erling Haaland belőtte a City negyedik gólját. Így nem láthatták, ahogy James Trafford, a hazaiak kapusa kivédi Mohamed Szalah tizenegyesét – írja az Index összefoglalója.

Azok, akik megvárták a meccs végét, kifütyülték csapatukat tizenötödik szezonbéli veresége után. Ez volt az a pillanat, amikor Szoboszlai Dominik kiborult: vállát vonogatva jelezte a drukkereknek, hogy nem kéne pfujolni, hanem inkább lelkesíteni kéne a csapatot a nehéz pillanatokban. Az egyre kínosabb helyzetet Federico Chiesa oldotta fel azzal, hogy elterelte onnan Szoboszlait.

Ezután a közösségi médiában is megkapta a magáét a magyar válogatott csapatkapitánya.

Az sem tetszett a drukkereknek, hogy Szoboszlai a meccs utáni nyilatkozatában elmondta, mi volt a baj:„Hiányzott a küzdőszellem, és a mentalitás sem volt rendben. Egyikünk sem volt ott istenigazából, hogy őszinte legyek, legalábbis nem annyira, amennyire kellett volna. Nehéz idők ezek, de össze kell tartanunk. Szerdán itt az újabb lehetőség, nem szabad így befejeznünk a szezont!” – nyilatkozta.

De azért a szurkolók jelentős része védelmébe vette Szoboszlait a közösségi médiában, mondván, ő viszi a vállán a csapatot a szezonban, neki is lehet egy rossz napja.

Szerdán Párizsban, a PSG ellen a Bajnokok Ligája-negyeddöntőben lép pályára a Liverpool.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

