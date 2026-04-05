Forr a levegő Szoboszlai Dominik körül, dühösek a szurkolók

Megalázó, 4-0-s vereséget szenvedett a Manchester Citytől az FA-kupa negyeddöntőjében a Liverpool.

A Liverpool-drukkerek többsége már a 60. perctől elindult hazafelé az Etihad Stadionból, miután az 57. percben Erling Haaland belőtte a City negyedik gólját. Így nem láthatták, ahogy James Trafford, a hazaiak kapusa kivédi Mohamed Szalah tizenegyesét – írja az Index összefoglalója.

Azok, akik megvárták a meccs végét, kifütyülték csapatukat tizenötödik szezonbéli veresége után. Ez volt az a pillanat, amikor Szoboszlai Dominik kiborult: vállát vonogatva jelezte a drukkereknek, hogy nem kéne pfujolni, hanem inkább lelkesíteni kéne a csapatot a nehéz pillanatokban. Az egyre kínosabb helyzetet Federico Chiesa oldotta fel azzal, hogy elterelte onnan Szoboszlait.

Ezután a közösségi médiában is megkapta a magáét a magyar válogatott csapatkapitánya.

Az sem tetszett a drukkereknek, hogy Szoboszlai a meccs utáni nyilatkozatában elmondta, mi volt a baj:„Hiányzott a küzdőszellem, és a mentalitás sem volt rendben. Egyikünk sem volt ott istenigazából, hogy őszinte legyek, legalábbis nem annyira, amennyire kellett volna. Nehéz idők ezek, de össze kell tartanunk. Szerdán itt az újabb lehetőség, nem szabad így befejeznünk a szezont!” – nyilatkozta.

De azért a szurkolók jelentős része védelmébe vette Szoboszlait a közösségi médiában, mondván, ő viszi a vállán a csapatot a szezonban, neki is lehet egy rossz napja.

Szerdán Párizsban, a PSG ellen a Bajnokok Ligája-negyeddöntőben lép pályára a Liverpool.