Infostart.hu
2026. március 29. vasárnap Auguszta
Kós Hubert olimpiai, valamint kétszeres világ- és Európa-bajnok úszó edz a BVSC Szõnyi úti uszodájában 2025. szeptember 9-én. Ezen a napon BVSC-Zugló sajtótájékoztatót tartott az uszodában.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Bajnokságra vezette egyetemét Kós Hubert

Infostart / MTI

Kós Hubert minden idők legjobb idejét érte el 200 yardos (182,88 méter) hátúszásban az amerikai egyetemi (NCAA) úszódöntő szombati zárónapján.

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövidpályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar olimpiai bajnoka, aki éppen szombaton ünnepelte 23. születésnapját, 1:34.13 perces idővel diadalmaskodott, ezzel saját, 1:34.21-es nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) javította meg.

A 200 méter hát olimpiai bajnoka pénteken 100 yardos hátúszásban is rekorddal diadalmaskodott, azt megelőzően pedig 100 yard pillangón lett második úgy, hogy a korábbi csúcsot állította be.

Kós győzelmeinek (is) köszönhetően a Texas megvédte egyetemi bajnoki címét,

míg a magyar úszó - aki utoljára szerepelt NCAA-döntőben, mivel hamarosan befejezi tanulmányait - sorozatban harmadszor diadalmaskodott aktuális csapatával, első sikerét még az Arizona State Sun Devils együttesével érte el.

A története 17. bajnoki címét szerző Texas 445,5 pontjából Kós a legtöbbet, 57-et "tett a közösbe", az egész viadalon ezzel a második legeredményesebb úszó lett a Floridát erősítő Josh Liendo mögött.

Teljes szélességében elzárta az utat egy kidőlt víztorony Somogy vármegyében még szombaton, miután a viharos erejű szél kiforgatta a helyéből az acélszerkezetű építményt; a műszaki mentés idejére teljes útzár volt érvényben Lengyeltóti és Pusztaszentgyörgy között.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Mi a közös a Pepcóban, az eMAG-ban és a Mammutban? Nem is gondolná, mely ország befektetői állnak mögöttük

Amikor valaki a Pepcóban vásárol, az eMAG-ról rendel, vagy a Mammut bevásárlóközpontban sétál, valószínűleg nem gondol arra, hogy egy több ezer kilométerrel arrébb, Dél-Afrikában gyökerező vállalatcsoporttal kerül kapcsolatba. Pedig a budapesti Mammut és az Arena Mall a dél-afrikai hátterű NEPI Rockcastle ingatlanbefektetési társaság portfóliójába tartozik, és 2016-ig még a Dreher és a Kőbányai sör is egy dél-afrikai multinacionális vállalat, a South African Breweries – később SABMiller – terméke volt. A Pepco a dél-afrikai gyökerű Pepkor csoporthoz tartozik, míg az eMAG a dél-afrikai Naspers-csoporthoz tartozó Prosushoz. Ezek a példák arra utalnak, hogy a globalizált gazdaságban egészen váratlan országok között is kialakulhatnak befektetési kapcsolatok.

Hatalmas pofont kapott a Magyarországon is terjeszkedő autóipari óriás: ekkora zuhanásra senki sem számított

Komoly fordulat következett be a globális autóiparban, miután a Magyarországon is aktív BYD több év után először számolt be profitcsökkenésről.

Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

Thousands of American personnel are now in the Middle East, but top US official Rubio previously said US aims can be achieved without ground troops.

