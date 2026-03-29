Bajnokságra vezette egyetemét Kós Hubert

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövidpályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar olimpiai bajnoka, aki éppen szombaton ünnepelte 23. születésnapját, 1:34.13 perces idővel diadalmaskodott, ezzel saját, 1:34.21-es nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) javította meg.

A 200 méter hát olimpiai bajnoka pénteken 100 yardos hátúszásban is rekorddal diadalmaskodott, azt megelőzően pedig 100 yard pillangón lett második úgy, hogy a korábbi csúcsot állította be.

Kós győzelmeinek (is) köszönhetően a Texas megvédte egyetemi bajnoki címét,

míg a magyar úszó - aki utoljára szerepelt NCAA-döntőben, mivel hamarosan befejezi tanulmányait - sorozatban harmadszor diadalmaskodott aktuális csapatával, első sikerét még az Arizona State Sun Devils együttesével érte el.

During the final day of the 2026 NCAA Division I Men’s Swimming and Diving Championships in Atlanta, Texas’ Hubert Kós won the 200 backstroke in 1:34.13. This is a new NCAA and US Open record, 0.08 seconds faster than his own previous mark from last year’s NCAAs. pic.twitter.com/rPDCtPCKL7 — Swimming Stats (@SwimmingStats) March 29, 2026

A története 17. bajnoki címét szerző Texas 445,5 pontjából Kós a legtöbbet, 57-et "tett a közösbe", az egész viadalon ezzel a második legeredményesebb úszó lett a Floridát erősítő Josh Liendo mögött.