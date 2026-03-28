2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Marco Rossi szövetségi kapitány az Örményország - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a jereváni Szargszján Köztársasági Stadionban 2025. november 13-án. A magyar válogatott 1-0-ra nyert.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Várhatóan több új játékos is szerepet kap a magyar válogatottban szombat este

Infostart

Marco Rossi csapata először lép pályára az írek elleni, novemberi vereség óta. Akkor a Dibusz – Négo, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A. – Sallai, Szoboszlai, Lukács – Varga B. tizenegy kezdett, beállt Bolla, Mocsi, Ötvös, Redzic és Styles is.

Dibusz Dénes, Ötvös Bence és Mocsi Attila nem kapott most meghívást, Loic Négo és Callum Styles nem tudott csatlakozni a kerethez, Varga Barnabás bokasérülése nem jött rendbe, ő sem játszhat, nem csak a szlovénok, de kedden a görögök ellen sem.

A két középső védő közül Willi Orbán a hét második felében csatlakozott társaihoz, Szalai Attila utólag, miután bizonytalan volt Willi Orbán érkezése, Dárdai Márton fejsérülést szenvedett a legutóbbi bajnoki mérkőzésén, majd Szűcs Kornél is megsérült.

Nézzük a rossz jó oldalát: Marco Rossi így több fiatal, korábban kevesebb szerephez jutott játékosnak is játéklehetőséget adhat. Könnyen elképzelhető, hogy akár újoncot avat már a kezdő tizenegyet tekintve is a csapat. Valószínű, hogy Csinger Márk lesz Willi Orbán mellett a másik középső védő. Először szerepelhet a kezdő csapatban a szintén az ETO-ból beválogatott Vitális Milán.

A várható kezdő csapat: Tóth Balázs – Bolla, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Tóth Alex, Vitális – Sallai, Szoboszlai – Lukács. Szinte biztosan játéklehetőséget kap majd Bárány Donát és Redzic Damir is. További kerettagok: Szappanos és Yaakobishvili kapusok, Balogh, Dárdai, Osváth, Baráth, Nagy Zsolt, Szűcs Tamás, Schön.

A szlovénok két leghíresebb játékosa, Jan Oblak és Benjamin Sesko nem jött el Budapestre, hiányozni fog David Brekalo is. A mérkőzés 18.00 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

Hét árulkodó jel, amiről felismerhető a NAV nevében érkező csalás

Egyre többen próbálnak visszaélni a NAV nevével. A kapcsolódó anyagok között találhatóak azok az sms-ek és e-mailek, amelyekkel a leggyakrabban próbálkoznak a csalók. Ha ilyet, vagy ehhez hasonlót kapunk, semmiképp ne kattintsunk az abban szereplő linkre. Linczmayer Szilvia, az adóhivatal kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: a kamuoldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól, a csaló üzeneteket pedig sok esetben hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal írják.
Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra

A Fidesz-KDNP elnöke azt állította Facebook bejegyzésében, hogy a Tisza Párt eltörölné a védett benzinárat, a rezsicsökkentést és leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
 

Nézőpont Intézet: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

NVI: naponta száznál is többen érdeklődnek a választásokkal kapcsolatban

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombat reggel, a közel-keleti háború kitörése óta először az Irán által támogatott jemeni húszik ballisztikus rakétákat indítottak Izrael felé, ezzel pedig Jemen is belépett a harcokba. Az éjszaka folyamán súlyos támadás érte Amerika szaúd-arábiai Prince Sultan légibázisát. Az Irán által végrehajtott a csapásban 12 amerikai katona sebesült meg, emellett pedig legalább két légi utántöltő repülőgép is jelentős károkat szenvedett. Steve Witkoff amerikai főtárgyaló tegnap arról számolt be, hogy akár már a héten megkezdődhetnek a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, azonban eközben Irán vezetői még mindig elutasítják, hogy megindult volna a tárgyalás a két ország között. Cikkünk percről-percre frissül a közel-keleti háború híreivel.

103 éves korában elhunyt Dr. Körmendi István, az ország legidősebb háziorvosa.

103 éves korában elhunyt Dr. Körmendi István, az ország legidősebb háziorvosa.

Iran says area near fatal school strike targeted, as Houthis launch missile towards Israel

Iran has reported no injuries in today's attack on a clinic in Minab, located close to a girls' school where officials say 110 children died on 28 February.

2026. március 28. 15:14
Kós Hubert rátett még egy lapáttal
2026. március 28. 08:26
Jön a magyar labdarúgó-válogatott idei első megmérettetése – sport a tévében
