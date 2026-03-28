Várhatóan több új játékos is szerepet kap a magyar válogatottban szombat este

Dibusz Dénes, Ötvös Bence és Mocsi Attila nem kapott most meghívást, Loic Négo és Callum Styles nem tudott csatlakozni a kerethez, Varga Barnabás bokasérülése nem jött rendbe, ő sem játszhat, nem csak a szlovénok, de kedden a görögök ellen sem.

A két középső védő közül Willi Orbán a hét második felében csatlakozott társaihoz, Szalai Attila utólag, miután bizonytalan volt Willi Orbán érkezése, Dárdai Márton fejsérülést szenvedett a legutóbbi bajnoki mérkőzésén, majd Szűcs Kornél is megsérült.

Nézzük a rossz jó oldalát: Marco Rossi így több fiatal, korábban kevesebb szerephez jutott játékosnak is játéklehetőséget adhat. Könnyen elképzelhető, hogy akár újoncot avat már a kezdő tizenegyet tekintve is a csapat. Valószínű, hogy Csinger Márk lesz Willi Orbán mellett a másik középső védő. Először szerepelhet a kezdő csapatban a szintén az ETO-ból beválogatott Vitális Milán.

A várható kezdő csapat: Tóth Balázs – Bolla, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Tóth Alex, Vitális – Sallai, Szoboszlai – Lukács. Szinte biztosan játéklehetőséget kap majd Bárány Donát és Redzic Damir is. További kerettagok: Szappanos és Yaakobishvili kapusok, Balogh, Dárdai, Osváth, Baráth, Nagy Zsolt, Szűcs Tamás, Schön.

A szlovénok két leghíresebb játékosa, Jan Oblak és Benjamin Sesko nem jött el Budapestre, hiányozni fog David Brekalo is. A mérkőzés 18.00 órakor kezdődik a Puskás Arénában.