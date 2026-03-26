Öt afrikai ország szurkolói számára szinte megfizethetetlen a szurkolás a vb-n

A vízumkötvények kaucióként működnek: egyszeri befizetés, amelyet vissza kell téríteni, miután az utazó a vízum feltételei szerint szabályosan elhagyta az Egyesült Államokat. Az összegek általában 5000 és 15 000 dollár között mozognak, és bizonyos országok útlevéllel rendelkezőinek kötelezőek ahhoz, hogy legálisan beléphessenek az Egyesült Államokba, úgynevezett B-1 vagy B-2 vízummal. Ezek a vízumtípusok üzleti célból beutazóknak vagy turistáknak szolgálnak.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma 2025 vége óta írja elő ezeket a kötvényeket egy kísérleti program elindításának keretén belül. Trump elnök utazási tilalma főként afrikai, közel-keleti, latin-amerikai és ázsiai országokat érintett.

A múlt héten az Egyesült Államok külügyminisztériuma bejelentette a program kiterjesztését,

immár 50 ország szerepel a listán. Öt válogatottja kvalifikálta magát a világbajnokságra, mindegyik afrikai: Algéria, a Zöld-foki-szigetek, Elefántcsontpart, Szenegál és Tunézia.

Bár az összegek a szabályos kilépés esetén visszatérítendők, a nagyság elég ahhoz, hogy a legtöbb, ezen országokból érkező szurkoló számára megfizethetetlen legyen az Egyesült Államokba való utazás.

Ezekben az országokban az átlagos éves jövedelem szintje körülbelül 5000 dollár vagy kevesebb. Tunézia egy csoportmérkőzést játszik az Egyesült Államokban, a másik kettőt pedig Mexikóban. Szenegál és Elefántcsontpart kétszer az Egyesült Államokban és egyszer Kanadában játszik. Algéria és a Zöld-foki-szigetek mindhárom csoportmérkőzését Mexikóban játssza.